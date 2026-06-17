Morena repartió «apoyos sociales» ilegales usando la Financiera del Bienestar: MCCI

Morena ya tiene su Monex. MCCI revela presunta red de pagos de Morena mediante Finabien

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena habría utilizado la estructura de Financiera para el Bienestar, antes Telecomm Telégrafos, para dispersar más de 252 mil pagos bajo el concepto de “apoyos sociales”.

De acuerdo con el reportaje, el convenio fue firmado el 1 de junio de 2022, durante la gestión de Mario Delgado al frente del partido, y permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, es decir, semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó electa presidenta.

La investigación señala que los pagos se realizaron a través de remesas nacionales o giros. Según documentos internos citados por MCCI, Morena pagó 3 millones 520 mil pesos únicamente por comisiones para la dispersión de 252 mil 901 apoyos. Finabien habría cobrado 12 pesos más IVA por cada operación.

Sin embargo, una auditoría interna de Finabien detectó que no todas las operaciones contratadas fueron efectivamente pagadas. De los más de 252 mil giros previstos, se habrían concretado 140 mil 878, por lo que se reintegraron a Morena alrededor de 1.6 millones de pesos por comisiones ya cobradas.

Uno de los puntos centrales del reportaje es que MCCI no encontró que Morena hubiera reportado este contrato ante el Instituto Nacional Electoral. Tampoco se habría especificado en los informes financieros del partido de qué partida salieron los recursos destinados a esos apoyos ni cuál fue el monto total dispersado.

La organización sostiene que ni la legislación electoral ni los estatutos de Morena contemplan que un partido político pueda entregar apoyos sociales. Especialistas consultados por MCCI consideraron que ese tipo de dispersión no forma parte de las atribuciones legales de los partidos.

La auditoría también habría detectado omisiones en materia de prevención de lavado de dinero. Según el documento citado, en el caso del contrato con Morena no se aplicaron los protocolos correspondientes para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El reporte indica que desde enero de 2023 se alertó internamente sobre la necesidad de revisar el contrato bajo criterios de cumplimiento financiero, pero al cierre de la auditoría no se presentó evidencia suficiente para desvirtuar el hallazgo.

MCCI también comparó el volumen de operaciones del contrato con los reportes de gastos electorales de 2024. Mientras Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia reportaron cerca de 33 mil operaciones financieras ante el INE, el convenio con Finabien contemplaba más de 250 mil transacciones, de las cuales más de 140 mil se habrían pagado efectivamente.

Un exconsejero electoral consultado por la organización comparó el caso con el antecedente del llamado “Monexgate”, relacionado con el uso de instrumentos financieros durante la elección presidencial de 2012.

Mexicanos Contra la Corrupción informó que envió un cuestionario al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para conocer su postura sobre los hallazgos, pero al cierre de la publicación no recibió respuesta.