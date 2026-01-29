Un Ferrari de lujo circulaba sin problema por México, con placas oficiales de Jalisco, hasta que una infracción por exceso de velocidad destapó lo que hoy apunta a una red de corrupción dentro del control vehicular del estado. El caso terminó con una funcionaria pública detenida y en prisión preventiva.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la imputación de Norma Ilda “N”, servidora pública que presuntamente utilizó su cargo para facilitar documentación falsa a vehículos con irregularidades legales, incluido un auto deportivo con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

¿Quién es la funcionaria detenida en Jalisco?

La mujer identificada como Norma Ilda “N” se desempeñaba como agente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario de Jalisco. De acuerdo con la investigación, desde esa posición habría tenido acceso directo a los sistemas y trámites necesarios para la expedición de placas y documentos oficiales.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social detectó su posible participación en la emisión de placas de circulación para vehículos que no cumplían con los requisitos legales, lo que activó una carpeta de investigación en su contra.

El Ferrari robado en EU que destapó el caso

El escándalo comenzó en Morelia, Michoacán, cuando policías locales detuvieron a un Ferrari que circulaba a exceso de velocidad. Al revisar los datos del vehículo, descubrieron que contaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

Lo que llamó la atención de las autoridades fue que el automóvil portaba placas oficiales del estado de Jalisco, lo que apuntó directamente a una posible filtración o manipulación dentro de las oficinas encargadas del control vehicular.

A partir de ese hallazgo, se rastreó el origen de la documentación del vehículo hasta dar con la funcionaria ahora detenida.

🔍⚖️ Fiscalía imputa a funcionaria por presunta falsificación de documentos ⚖️🔍



Se logro la imputación de una funcionaria estatal en el delito de falsificación de documentos derivado de investigaciones por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social pic.twitter.com/etIvsh6Mhg — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) January 27, 2026

Los delitos que enfrenta Norma Ilda “N”

La Fiscalía de Jalisco imputó a la exfuncionaria por el delito de falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado y organismos autónomos.

Según la Unidad de Delitos Varios, la mujer habría alterado o validado registros para que autos robados o de procedencia irregular obtuvieran láminas oficiales, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y permitiendo que vehículos ilegales circularan libremente.

Prisión preventiva para evitar fuga

Un juez determinó imponer prisión preventiva justificada, por lo que la imputada permanecerá recluida en un complejo penitenciario mientras continúan las investigaciones.

La medida busca evitar que la acusada pueda evadir la justicia o interferir con el proceso, ya que las autoridades investigan cuántos vehículos más pudieron haber sido “legalizados” de manera irregular.

La audiencia de vinculación a proceso está programada para el 30 de enero, fecha en la que el juez decidirá si existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal contra la funcionaria.

En paralelo, el hombre que conducía el Ferrari en Michoacán también enfrenta cargos, ya que al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego, lo que agravó su situación legal.