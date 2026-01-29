¿Tienes pilas usadas, cables olvidados o computadoras que ya no sirven ocupando espacio en casa? La UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México lanzaron una nueva edición del Mega Reciclatrón, una jornada abierta a toda la ciudadanía para reciclar residuos eléctricos y electrónicos de forma responsable.

El acopio se realiza este 29 y 30 de enero, de 9:00 a 16:00 horas, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria. El objetivo es evitar que estos desechos terminen contaminando suelo, agua o aire, y reincorporar materiales valiosos a la cadena productiva bajo un modelo de economía circular.

Una alianza para reducir la basura electrónica

El Mega Reciclatrón es organizado por la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA), con la participación de la empresa Steren. Además del acopio, se instaló una carpa para reparaciones menores, con la intención de extender la vida útil de algunos aparatos y reforzar la cultura de reducción de residuos.

Fernando Macedo Chagolla, titular de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, explicó que este proyecto busca generar conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos electrónicos, al tiempo que reduce la presión sobre actividades extractivas como la minería, necesarias para fabricar nuevos dispositivos.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, destacó que este año se busca superar las 60 toneladas de residuos recolectadas en la edición anterior y subrayó que el proyecto cumple ya 13 años de trabajo conjunto con la UNAM.

Economía circular y responsabilidad ambiental

Álvarez Icaza recordó que la Ciudad de México cuenta desde 2023 con una Ley de Economía Circular, cuyo objetivo es cambiar la forma en que se conciben los residuos, promoviendo su reutilización y reciclaje. Como parte de este esfuerzo, anunció que este año se habilitarán sitios fijos de reciclaje en las 16 alcaldías, para evitar que los aparatos electrónicos terminen en rellenos sanitarios o cuerpos de agua.

Joaquín Narro Lobo, director general de Atención a la Comunidad de la UNAM, señaló que el Mega Reciclatrón abre las puertas de la universidad a la sociedad y fortalece la conciencia sobre el reciclaje y la reutilización. En el mismo sentido, Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, reconoció que aunque México enfrenta rezagos en indicadores ambientales, existen esfuerzos concretos y voluntad institucional para avanzar.

¿Qué puedes llevar al Mega Reciclatrón?

Residuos electrónicos y eléctricos aceptados:

Pilas (deben llevarse en un contenedor limpio, como una garrafa)

Teléfonos celulares

Bocinas

Computadoras portátiles (laptops)

CPU o unidades centrales de procesamiento

Tabletas

Impresoras

Tóners para impresoras láser y fotocopiadoras

Controles remotos

Cables

Audífonos

Drones

Electrodomésticos aceptados:

Cafeteras

Planchas

Lavadoras

Secadoras

Hornos de microondas

Refrigeradores

Ventiladores

Otros materiales:

Casetes

Discos

No se reciben: