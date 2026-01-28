Las investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca avanzaron este martes con la detención de un despachador ferroviario, quien se convirtió en la segunda persona aprehendida por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las autoridades, el detenido estaba encargado de la supervisión y despacho de trenes en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento, por lo que su actuación es clave para determinar si existieron fallas humanas en la operación del convoy.

La aprehensión se realizó como parte de la carpeta de investigación abierta tras el accidente, que provocó daños materiales y obligó a suspender temporalmente la operación del corredor ferroviario.

Segundo detenido por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Con esta detención, ya suman dos personas arrestadas por el caso. Días antes, las autoridades habían detenido a un operador del tren, quien también enfrenta cargos relacionados con el descarrilamiento.

La Fiscalía investiga si hubo omisiones, errores de coordinación o incumplimiento de protocolos de seguridad ferroviaria que derivaron en el incidente, considerado uno de los más delicados desde el inicio de operaciones del proyecto.

Investigación apunta a fallas en la operación ferroviaria

Las indagatorias buscan establecer si el despachador detenido autorizó el paso del tren en condiciones que no eran seguras o si hubo una mala gestión del tráfico ferroviario en la zona.

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal para conectar los océanos Pacífico y Atlántico, por lo que el descarrilamiento encendió alertas sobre la seguridad de su operación.

Continúan las indagatorias por responsabilidades

Las autoridades no han descartado nuevas detenciones conforme avance la investigación. Mientras tanto, el caso sigue abierto para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

El objetivo, según lo informado, es garantizar que el proyecto opere bajo estándares de seguridad adecuados y evitar que un accidente de este tipo vuelva a repetirse.