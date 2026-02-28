Israel lanzó este sábado un ataque a plena luz del día contra la capital de Irán, Teherán, donde una columna de humo se elevó desde el centro de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto inicial se registró cerca de las oficinas del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que Estados Unidos participa en el operativo, aunque no se ha precisado el alcance de su implicación. Las fuentes consultadas señalaron que se trata de información sensible relacionada con operaciones militares en curso.

Hasta el momento no está claro si Jamenei, de 86 años, se encontraba en el lugar al momento del ataque. El líder iraní no ha aparecido en público en los últimos días, en medio del aumento de tensiones con Washington.

El bombardeo ocurre mientras Estados Unidos ha desplegado una amplia flota de aviones de combate y buques de guerra en la región, en un contexto de presión para que Irán alcance un acuerdo que limite su programa nuclear. El presidente Donald Trump ha buscado restringir el desarrollo nuclear iraní, mientras Teherán sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y rechaza negociar otros puntos, como su programa de misiles de largo alcance o su respaldo a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

Irán había advertido previamente que cualquier agresión derivaría en represalias contra personal militar estadounidense y bases en la región. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado una respuesta inmediata.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el ataque tenía como objetivo “eliminar amenazas”, sin ofrecer mayores detalles.

En Teherán, testigos reportaron varias explosiones. La televisión estatal iraní confirmó los estallidos, aunque no precisó la causa oficial. Posteriormente, se registraron nuevas detonaciones tras la confirmación del ataque por parte de Israel.

En paralelo, en Israel se activaron sirenas de alerta y se cerró el espacio aéreo. El ejército israelí informó que emitió una “alerta proactiva” ante la posibilidad de lanzamientos de misiles hacia su territorio.

Irán también cerró su espacio aéreo y suspendió servicios de telefonía móvil mientras las explosiones resonaban en distintos puntos de la capital. Hasta el momento no se han reportado víctimas.