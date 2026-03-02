Entre coronas de rosas blancas y arreglos florales monumentales, se realizó en Guadalajara el funeral de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El servicio funerario se llevó a cabo en una reconocida funeraria de la ciudad bajo un amplio operativo de seguridad.

Desde el domingo 1 de marzo, la zona fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. En las inmediaciones se observaron decenas de unidades oficiales, personal armado y vigilancia aérea constante, en un despliegue diseñado para evitar posibles enfrentamientos o altercados.

Fuentes federales indicaron que el reforzamiento obedeció al perfil del personaje y al contexto de violencia que se desató tras su muerte. Días antes se registraron bloqueos, incendios de vehículos y hechos violentos en estados como Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.

El cuerpo fue entregado a sus familiares por la Fiscalía General de la República (FGR) el sábado, una vez concluidos los procedimientos periciales y la identificación genética en la Ciudad de México. El acta de defunción estableció como causa de muerte múltiples traumatismos derivados de heridas por proyectil de arma de fuego.

La muerte de “El Mencho” fue confirmada el 22 de febrero tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con el reporte oficial, fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional participaron en el enfrentamiento en el que el líder criminal resultó herido y posteriormente falleció.

El velorio se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y el cuerpo será inhumado conforme al registro oficial. Hasta ahora, ninguna autoridad ha detallado públicamente la logística del sepelio, pero el despliegue deja claro el nivel de tensión que rodeó el último adiós al líder del CJNG.