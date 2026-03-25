Esta es la historia de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia

Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo, después de más de dos años de batalla judicial contra su padre y de una larga cadena de recursos que intentaron frenar su decisión. En los últimos días, tribunales españoles y europeos rechazaron los intentos finales para paralizar el procedimiento, con lo que quedó despejado el camino para que se lleve a cabo.

La joven pidió la eutanasia tras quedar parapléjica luego de arrojarse desde un quinto piso en un intento de suicidio. Desde entonces, arrastra dolor físico constante, además de un historial de sufrimiento psicológico marcado por trastorno límite de la personalidad, TOC y pensamientos persistentes de muerte. En sus propias palabras, ya no encuentra metas ni ganas de seguir.

Su muerte asistida debía realizarse en agosto de 2024, pero el proceso quedó frenado cuando su padre se interpuso legalmente. Ese bloqueo convirtió su caso en uno de los más visibles en España sobre el derecho a una muerte digna y abrió un debate profundo sobre hasta dónde puede llegar la oposición familiar cuando la persona ya obtuvo aval médico y judicial.

Una batalla legal, familiar y personal

Noelia ha contado que la pelea judicial la desgastó todavía más y que la relación con su padre le causó un dolor adicional durante todo el proceso. Su entorno familiar no comparte su decisión, aunque su madre, aun sin estar de acuerdo, ha dicho que permanecerá a su lado hasta el final.

"Eutanasia"



Porque Noelia Castillo Ramos, de 25 años, accederá mañana a la eutanasia en España y brindó su útlima entrevista. pic.twitter.com/754hmMKDD7 — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) March 25, 2026

En sus declaraciones públicas, Noelia ha insistido en que no busca convertirse en símbolo de nada, sino simplemente dejar de sufrir. También ha dicho que durante años se sintió sola, incomprendida y sin un horizonte claro, atrapada entre el dolor corporal y lo que ella misma describe como una cabeza atormentada por todo lo vivido.

Cómo fue el caso que la llevó hasta aquí

La joven pasó de ser una paciente con autorización para morir dignamente a convertirse en el centro de una disputa legal que escaló hasta instancias europeas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó frenar el procedimiento y, poco después, un juzgado de Barcelona también tumbó el último intento de paralizarlo. Con eso, la decisión quedó firme.

Noelia recibirá la eutanasia tras casi 20 meses de espera, en un caso que ha reabierto el debate ético, legal y familiar sobre este derecho en España. Pero más allá de la discusión pública, su historia deja el retrato de una joven que peleó durante años para que la dejaran decidir sobre su propio final.