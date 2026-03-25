Se viene otro show… y esta vez ya hay golpes apartados, pero sin nombres en la lista.

Poncho de Nigris volvió a prender la conversación al soltar que la edición 2027 de Ring Royale ya tiene dos peleas amarradas y según él, van a ser “muy virales”. O sea, todavía no sabemos quién contra quién, pero ya nos están vendiendo el drama.

Después del éxito de la primera edición, donde se subieron al ring personajes como Karely Ruiz, Alfredo Adame y Carlos Trejo, la expectativa no es baja ¡ es altísima !. Porque si algo quedó claro, es que aquí no se trata solo de box, sino de espectáculo puro con sabor a reality.

El propio Poncho soltó la convocatoria en redes: quiere celebridades, nada de streamers ni gamers. Básicamente, puro nombre que ya traiga historia, polémica o mínimo cara conocida. Y no se queda ahí, porque todavía busca cerrar otras cinco peleas para armar la cartelera completa.

Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales !!!! Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 23, 2026

El detalle es que, aunque ya hay dos combates “listos”, nadie sabe quiénes son los protagonistas. Todo está en modo misterio y claro, eso solo hace que el chisme crezca.

Porque en este tipo de eventos, a veces lo menos importante es quién gana… y lo que realmente importa es quién se atreve a subirse al ring y Poncho sabe manejar esto muy bien a su favor.