Andrés Mountbatten Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fue arrestado la mañana de este jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el contexto de las investigaciones relacionadas con sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Policía de Thames Valley confirmó la detención de un hombre de aproximadamente 60 años en Sandringham, Norfolk, sin revelar su identidad conforme a las directrices nacionales. También informó que se realizaron registros en domicilios de Berkshire y Norfolk, incluida la propiedad conocida como Royal Lodge, en Windsor Great Park.

Las autoridades señalaron que el arresto no está relacionado con acusaciones de delitos sexuales, sino con posibles irregularidades cometidas durante el periodo en que Andrés se desempeñó como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011, cargo que implicaba acceso a información sensible y contactos gubernamentales de alto nivel.

Referencia al Príncipe Andrew en los Archivos Epstein:



"Entramos en un armario y sacamos el títere, la caricatura del príncipe Andrés, y lo trajimos. Y había una pequeña etiqueta en el títere que decía "Príncipe Andrés", y ahí fue cuando supe quién… pic.twitter.com/hIpNXUhzo2 — 𝗟𝗘𝗞 – 🐍🏴🇨🇺🇪🇸🇦🇷 (@Lek_ANCAP) January 4, 2024

De acuerdo con archivos del caso Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2010 el expríncipe habría compartido con Epstein informes gubernamentales derivados de visitas oficiales a Vietnam, Singapur y China, así como información sobre oportunidades de inversión en oro y uranio en Afganistán. La regulación británica establece que los enviados comerciales deben mantener confidencialidad sobre información política y comercial obtenida en misiones oficiales.

La Policía de Thames Valley indicó que, tras una evaluación exhaustiva, abrió una investigación formal. Asimismo, confirmó que analiza una acusación separada relacionada con un supuesto encuentro ocurrido en 2010 entre Andrés y una mujer que habría sido enviada al Reino Unido por Epstein.

La reacción del rey Carlos III y antecedentes judiciales

Tras conocerse la detención, el rey Carlos III afirmó en un comunicado que recibió la noticia con profunda preocupación y reiteró que “la ley debe seguir su curso”. Señaló que la policía cuenta con su pleno apoyo y cooperación, y que corresponde a las autoridades competentes llevar a cabo un proceso completo y justo.

El Palacio de Buckingham no fue informado con antelación sobre el arresto. La familia real mantuvo su agenda oficial mientras se desarrollaban los acontecimientos.

🇬🇧🇺🇸 | El primer ministro británico pidió al exmiembro de la realeza, el príncipe Andrés, que testifique ante el Congreso de Estados Unidos sobre su relación con Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/cXHtDZrAx2 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 31, 2026

Es la primera vez que Andrés es arrestado. El expríncipe ha negado de manera reiterada cualquier irregularidad relacionada con sus vínculos con Epstein. En el pasado enfrentó una demanda civil presentada por Virginia Giuffre, quien alegó haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad. El caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial sin admisión de responsabilidad.

Andrés se retiró de sus funciones públicas en 2019 y posteriormente perdió títulos militares y patrocinios reales. En octubre de 2025 fue despojado de su título de príncipe, en medio de la publicación de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein. Las autoridades han indicado que, al tratarse de una investigación activa, se proporcionarán actualizaciones conforme avance el proceso.