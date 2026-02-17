La exsecretaria de Estado Hillary Clinton acusó al gobierno del presidente Donald Trump de estar retrasando la publicación de información relacionada con los llamados “archivos Epstein”.

“Saquen los archivos. Los están retrasando a propósito”, declaró Clinton en una entrevista realizada en Berlín por la BBC, donde insistió en la necesidad de que toda la información sea pública.

La polémica en torno a Jeffrey Epstein

El caso gira en torno al exfinanciero Jeffrey Epstein, quien fue condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor de edad y posteriormente acusado de tráfico sexual. En 2019 fue hallado muerto en su celda.

Tanto el Departamento de Justicia como el Federal Bureau of Investigation aseguraron que su muerte fue consecuencia de un “suicidio”, lo que impidió que testificara formalmente ante un juez sobre sus delitos y posibles vínculos con figuras influyentes.

En enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación. En esos archivos han sido mencionados distintos funcionarios, incluido el expresidente Bill Clinton.

Transparencia y advertencia sobre conclusiones

Hillary Clinton pidió no sacar conclusiones adelantadas respecto a los nombres que aparecen en la documentación. Señaló que el hecho de que una persona sea mencionada en los archivos no significa automáticamente que haya cometido un delito.

Sin embargo, calificó como “horrible” parte de la información difundida y reiteró que el caso debe manejarse con total transparencia. “Esto necesita ser totalmente transparente”, afirmó durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Aunque la relación entre Bill Clinton y Epstein fue ampliamente documentada en las décadas de 1990 y 2000, el expresidente no ha sido acusado formalmente por este caso. No obstante, él y Hillary Clinton deberán comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga tanto las conexiones de Epstein con figuras poderosas como el manejo de la información sobre sus crímenes.