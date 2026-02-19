La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos (cinco personas físicas y 19 personas morales) por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete personas adicionales en la Lista de Personas Bloqueadas: seis personas físicas y una persona moral, identificadas como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo relacionado con la investigación.

La acción del Departamento del Tesoro forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas del occidente del país como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos de los involucrados, en los que identificó flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.

La ampliación de medidas restrictivas busca fortalecer el régimen de bloqueo de cuentas, limitar el acceso a activos dentro del sistema financiero global y evitar el uso de intermediarios o estructuras corporativas para la dispersión de recursos ilícitos.

Asimismo, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Hacienda informó que mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).