El fracaso de la llamada Megafarmacia del Bienestar ha quedado al descubierto con datos oficiales que revelan un nivel de ineficiencia y despilfarro sin precedentes. De acuerdo con información compartida por el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, especialista en políticas públicas de salud, cada receta surtida por la Megafarmacia costó en promedio 4 millones de pesos, lo que refleja el colapso de uno de los proyectos más publicitados del actual gobierno.

La promesa de resolver el desabasto de medicamentos en México derivó en una cadena de decisiones erráticas: desde la cancelación de licitaciones en 2018, la concentración de compras en la Secretaría de Hacienda, la creación y disolución del INSABI, el fallido convenio con la UNOPS, y finalmente la entrega de la distribución a Birmex, una empresa sin experiencia logística suficiente. El resultado fue una megainfraestructura vacía y sin impacto real en el acceso a medicamentos.

De acuerdo con los datos difundidos por el doctor Éctor Jaime, la Megafarmacia tenía capacidad para almacenar 280 millones de piezas de medicamentos, pero solo recibió 2.4 millones, es decir, menos del 1% de su capacidad total. Además, durante su operación, solo surtió seis recetas por día, lo que convierte la inversión pública en un ejemplo de ineficiencia institucional.

Mientras tanto, la población más pobre ha visto duplicarse su gasto de bolsillo en salud, destinando hasta el 38% de su ingreso únicamente a la compra de medicinas, de acuerdo con cifras oficiales del propio sector.

El proyecto que se presentó como una solución al desabasto nacional terminó revelando el colapso del sistema de compras y distribución de medicamentos en México. Para los expertos, la Megafarmacia del Bienestar representa no solo un error técnico, sino una muestra del abandono a la salud pública y de la falta de planeación en políticas de bienestar.