La secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Martha Herrera González, participó en el Women Economic Forum Global 2025, donde presentó los resultados de La Nueva Ruta, la estrategia social integral del gobierno estatal que ha logrado una reducción histórica del 77% en la pobreza extrema.

Durante su intervención en el panel “New Economies & the 2030 Agenda: The Role of Women”, Herrera explicó que La Nueva Ruta es una política pública innovadora que materializa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cinco ejes: proteger, alimentar, cuidar, incluir y hacer alianzas, convirtiéndose en un modelo de referencia nacional e internacional.

“Diseñamos una política transversal que permitió que 776 mil personas salieran de la pobreza y 94 mil superaran la pobreza extrema. Es un cambio histórico que demuestra que las alianzas y la innovación social funcionan”, afirmó Herrera.

La titular de Igualdad e Inclusión compartió los logros de programas como Hambre Cero, que garantiza acceso a alimentos saludables a más de 351 mil personas, recuperando 22 mil toneladas de comida y evitando 19 mil toneladas de emisiones contaminantes.

Además, resaltó el fortalecimiento de la igualdad de género y el sistema de cuidados, con la reactivación de 115 estancias infantiles y el incremento en los apoyos a mujeres cuidadoras, acompañados de capacitación, redes de apoyo y oportunidades laborales.

La funcionaria también enfatizó la relevancia de la colaboración con el sector privado y la sociedad civil:

“Ningún gobierno, empresa u organización puede transformar la realidad por sí solo. Para mí, las alianzas son la única forma de avanzar hacia el futuro.”

En cuatro años, la Secretaría ha trabajado con 344 organizaciones civiles, beneficiando a más de 350 mil personas y movilizando más de 7 mil millones de pesos en coinversión social.

Finalmente, Herrera destacó la importancia de la innovación tecnológica en los centros comunitarios, que ahora cuentan con aulas de robótica e inteligencia artificial para impulsar nuevas vocaciones y ofrecer más oportunidades a niñas, niños y adolescentes.

La edición 2025 del Women Economic Forum, celebrada bajo el lema “Women of Impact: Building Sustainable Communities”, reunió a líderes, empresarias y voces influyentes de más de 30 países para compartir estrategias que promuevan comunidades sostenibles e inclusivas.