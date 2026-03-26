La Secretaría de Marina informó que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México proviene de tres fuentes. La primera es un buque que estuvo fondeado cerca de Coatzacoalcos. Las otras dos corresponden a emanaciones naturales de chapopoteras en esa misma zona y en un punto ubicado a 60 millas de Ciudad del Carmen, en Campeche.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles explicó que, en el caso del buque, todavía no se ha podido identificar a la embarcación responsable. “La contaminación proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso del buque, se sabe por las imágenes de satélite que hubo una marcha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento”, dijo.

El secretario de Marina agregó que había 13 embarcaciones en la zona y que cualquiera pudo haber realizado el vertimiento. Cuatro siguen en aguas mexicanas y el resto ya se encuentra en aguas internacionales. Por eso, la Armada realiza inspecciones en los buques que siguen en territorio nacional y pidió cooperación internacional para revisar a los demás.

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El gobierno alista denuncias y mantiene inspecciones

Morales Ángeles señaló que el segundo punto de contaminación corresponde a chapopoteras naturales cerca del puerto de Coatzacoalcos. Según dijo, esas emanaciones han sido intermitentes y actualmente se encuentran limpias, aunque advirtió que no puede descartarse que vuelvan a activarse.

La tercera fuente, añadió, está en la zona de Cantarell. Sobre ese punto, afirmó que sigue activa y que ya se colocan barreras marinas en coordinación con Pemex para evitar que el contaminante llegue a las playas. También indicó que se realizan revisiones con drones submarinos y buzos para descartar una falla estructural en plataformas de la región.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable. Mientras tanto, el grupo interinstitucional reconoció que todavía no sabe cuál de los 13 buques hizo los vertimientos ilegales.

Qué reportan sobre playas y fauna

Las autoridades sostuvieron que el derrame está contenido. Informaron que se han recolectado 430 toneladas de hidrocarburos y que se han atendido 223 kilómetros de playas.

Sobre la fauna afectada, Bárcena dijo que solo se han atendido seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, tres tortugas y tres aves, y que todos fueron liberados. También afirmó: “Pero no hemos detectado daño ambiental severo”.

Por su parte, Mariana Boy, titular de Profepa, señaló que se reportó un delfín muerto, pero sostuvo que “fue golpeado, no fue por el derrame”. Además, reiteró que en ecosistemas de flora y fauna “no hemos detectado daño ambiental severo”.