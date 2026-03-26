Greenpeace México sostuvo sus denuncias sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México y aclaró que la imagen que difundió en redes sociales no era un mapa satelital ni un material propio.

En un comunicado, la organización explicó que compartió “una infografía elaborada por el medio de comunicación, El Independiente”, a la que dio “el crédito correspondiente” y que fue presentada como “una imagen ilustrativa”.

También reconoció que “asumimos la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentamos si ésta generó confusión por proveer información poco precisa”.

La organización insistió en que la información pública que ha difundido sobre la magnitud del daño no sale de esa infografía.

Según el comunicado, el dato de los 630 kilómetros de litoral afectados proviene del mapa interactivo “Sitios Afectados-Derrame de Petróleo Veracruz-Tabasco 2026”, elaborado por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México junto con comunidades impactadas.

Greenpeace señaló que ese instrumento recoge observaciones hechas directamente en el territorio, donde las personas han registrado “residuos de petróleo y/o afectaciones a flora y fauna en playas, lagunas o mar desde principios de marzo de 2026”.

¡MIENTEN! No son gotas, es muy serio lo que pasó en relación al derrame.

Aquí el Comunicado de #Greenpeace

FF pic.twitter.com/ghQPVWilvz — Fernanda Familiar (@qtf) March 26, 2026

La organización afirmó además que ese ejercicio de reporte ciudadano surgió “ante la inacción y respuesta tardía de las autoridades frente al desastre”.

También sostuvo que su trabajo ha sido objeto de desacreditación. En el texto, Greenpeace denunció “el intento de desacreditación de dicha información haciendo uso de la infografía publicada por El Independiente” y pidió que ese esfuerzo comunitario sea tomado en cuenta por las autoridades encargadas de atender la emergencia.

El comunicado también endurece el señalamiento contra el gobierno federal al advertir que, hasta ahora, no se ha identificado públicamente al responsable directo del derrame.

“Son las autoridades federales quienes tienen la obligación de proveer esta información a la ciudadanía de forma oportuna”, subrayó Greenpeace.

Además, reclamó acciones para “supervisar, regular y reparar los impactos en los ecosistemas marinos y costeros”.

La organización agregó que existen nuevas imágenes satelitales del 11 al 17 de febrero que, según su versión, muestran un derrame de hidrocarburos de 50 kilómetros cuadrados frente a las costas de Campeche.

Hace apenas unas horas, Erasmo González, el alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, salió a decir que en Playa Miramar no había residuos de hidrocarburo, incluso hizo una transmisión desde la playa.



Pero pescadores y activistas documentaron exactamente lo contrario y dejaron en… pic.twitter.com/wt1EuWdoHb — Fernanda Familiar (@qtf) March 26, 2026

En ese punto acusó “conocimiento temprano y contención insuficiente por parte de las autoridades, así como opacidad oficial”.

También aseguró que las imágenes “evidencian la falta de transparencia y atención oportuna con la que las autoridades han manejado el incidente hasta ahora”.

Sheinbaum descalifica la imagen difundida

Este jueves, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el material mostrado por Greenpeace y aseguró que “Greenpeace no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dicen”.

También afirmó que “casualmente parecía que todo salía de Dos Bocas, esa imagen es falsa, no tiene sustento científico”.

Greenpeace, por su parte, insistió en que sus denuncias no se sostienen en esa imagen ilustrativa, sino en reportes comunitarios, mapas elaborados con observación en territorio e imágenes satelitales de acceso público.

Además, hizo “un llamado a las autoridades a no desacreditar el trabajo de las comunidades y de la sociedad civil” que han denunciado la opacidad y la contención deficiente del derrame.