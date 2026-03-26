Nicolás Maduro compareció este jueves ante una corte federal de Nueva York en una audiencia que dejó claro que el proceso en su contra sigue vivo. La defensa intentó abrir la puerta para frenar el caso, pero no lo consiguió, por lo que el exmandatario venezolano seguirá preso en EU mientras avanzan las siguientes etapas del juicio.

Maduro ingresó al tribunal vestido con uniforme beige de prisión y usó auriculares para escuchar la traducción del inglés al español. En la audiencia también estuvo presente su esposa, Cilia Flores, quien forma parte del mismo expediente.

La sesión fue encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein. De un lado estuvo Barry Pollack, abogado de Maduro. Del otro, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba, quien defendió la postura del gobierno de EU.

La defensa pidió acceso a fondos y la fiscalía se opuso

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la disputa por el dinero con el que Maduro busca pagar su defensa legal. Pollack sostuvo que su cliente solo podría tener una defensa privada adecuada si se le permite usar fondos que permanecen congelados por las sanciones impuestas por EU.

La fiscalía respondió que esos recursos siguen bloqueados por razones de seguridad nacional. También argumentó que, si fuera necesario, Maduro podría recurrir a abogados oficiales para garantizar su derecho a la defensa.

Durante ese intercambio, el juez cuestionó parte de los argumentos del gobierno. En particular, puso en duda que siguiera siendo válido hablar de una amenaza de seguridad nacional en los mismos términos, dado que Maduro ya está detenido y bajo custodia en territorio estadounidense.

Aun así, la audiencia no terminó con una decisión que beneficiara a la defensa. El juez no desestimó los cargos y dejó pendiente su resolución sobre el uso de esos fondos congelados.

También se discutió la evidencia reservada del caso

Otro de los temas abordados fue el acceso a pruebas reservadas que forman parte del expediente. La defensa pidió que no hubiera trabas para revisar esa evidencia, al considerar que eso forma parte del derecho a una defensa plena.

Audiencia del dictador Maduro en NY



A las afueras de la Corte hay manifestantes divididos a favor y en contra pic.twitter.com/xXhlwopuEh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 26, 2026

La fiscalía, en cambio, sostuvo que compartir ese material podría poner en riesgo a testigos y a fuentes que colaboraron en la investigación. Después de escuchar a ambas partes, el juez también dejó pendiente su decisión sobre ese punto.

En el expediente no solo aparecen Maduro y Cilia Flores. También están imputados otros nombres del entorno del chavismo y del crimen organizado, entre ellos Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero.

Qué le espera ahora a Maduro

Aunque todavía faltan resoluciones sobre los fondos bloqueados y la evidencia secreta, el saldo de la audiencia fue claro: Maduro no logró tumbar el proceso en su contra.

Eso significa que el caso seguirá su curso en la corte federal de Nueva York. Mientras tanto, Maduro permanecerá preso en EU, a la espera de las siguientes decisiones judiciales y del avance del juicio.

Al terminar la audiencia, salió del tribunal bajo custodia y fue llevado de vuelta a prisión. Su situación legal sigue abierta, pero por ahora no obtuvo el alivio que buscaba su defensa.