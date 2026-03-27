El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una transmisión en vivo con el creador de contenido Westcol desde la Casa de Nariño, en una conversación donde hablaron de juventudes, empleo, educación y del impacto de las plataformas digitales en la vida de miles de jóvenes.

El encuentro, difundido a través de redes sociales, reunió a más de un millón de espectadores en vivo y generó una fuerte ola de reacciones por uno de los temas que salió durante la charla: la presencia de Colombia en plataformas como OnlyFans.

La conversación comenzó con un recorrido por la sede presidencial. Petro mostró distintos espacios del recinto y explicó algunos elementos simbólicos de la decoración, entre ellos las mariposas amarillas inspiradas en la obra de Gabriel García Márquez. Sin embargo, el momento que más comentarios provocó llegó después, cuando Westcol le preguntó directamente por las alternativas que tienen muchas jóvenes colombianas para obtener ingresos de manera rápida.

“¿Por qué usted cree que Colombia es país potencia en OnlyFans?”, cuestionó el streamer.

Aquí están: dos de las personas más amadas y odiadas de Colombia… pero también de las más seguidas. pic.twitter.com/X8hHDmxjcP — Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) March 27, 2026

Petro respondió primero en tono relajado. “Porque las mujeres son muy bonitas”, dijo. Pero enseguida llevó el tema a un plano más social y sostuvo que detrás del fenómeno también hay pobreza, falta de oportunidades y una demanda marcada por dinámicas de explotación y soledad.

“Entonces un viejo degenerado, pensionado, europeo o gringo que vive solo, que no se puede conseguir una novia, porque allá es diferente, entonces ven a esas muchachas en esas páginas y se deslumbran; descargan toda su perversidad oculta en la joven que está al otro lado de la pantalla, y eso las enferma”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones encendieron de inmediato la conversación en redes, no solo por el tono de la respuesta, sino por la crudeza con la que Petro describió el consumo de este tipo de contenidos y las condiciones que, a su juicio, empujan a muchas jóvenes a entrar a esas plataformas.

Durante la transmisión, Westcol también habló de lo que ocurre en Medellín y aseguró que la prostitución no solo se da en internet, sino también de forma visible en espacios públicos. Como ejemplo, mencionó el Parque Lleras.

“En el Parque Lleras, puede ser el parque al aire libre de prostitución más grande que tenga Latinoamérica”, dijo el influencer.

Petro retomó ese comentario para insistir en que detrás de esos casos hay historias de abandono, violencia y entornos familiares fracturados. En su respuesta, habló de jóvenes que asumen cargas demasiado duras desde muy temprano y vinculó ese escenario con la falta de respaldo social y del Estado.

¿Cómo ven esto?



Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le ofreció una entrevista al youtuber Westcol, quien le preguntó por qué creía que su país era ¡potencia en OnlyFans!



Esta fue su respuesta: "Porque las mujeres son muy bonitas, pero también porque vivimos en pobreza”.… pic.twitter.com/hoaNLKDGKY — Fernanda Familiar (@qtf) March 27, 2026

“Hay que hablar con esos jóvenes, son personal que posiblemente el papá se volvió drogadicto y terminó en una cárcel… Entonces es una joven de 21 o 22 años con una carga que ninguno de nosotros tendría a esa edad, y eso tiene que ver con el estado, porque es un derrumbe de la familia”, expresó.

La conversación también giró hacia la relación de los jóvenes con la política. Westcol dijo que gran parte de su audiencia rechaza esos temas o prefiere evitarlos, incluso cuando se trata de asuntos que afectan su vida diaria.

“Yo que todos los días estoy hablando con la gente que me sigue, que sé que la mayoría son niños o gente de colegios y universidades, cuando yo hablo de política, todos se asustan, directamente me dicen que no hable de eso, no sé si ellos no quieren porque ya están cansados o porque no ven un cambio”, comentó.

Según el streamer, varios de sus seguidores incluso reaccionaron mal cuando anunció que tendría esta reunión con el presidente. Petro respondió que parte de esa resistencia puede explicarse por el entorno regional de buena parte de su audiencia.

“Yo pienso que usted está en una región específica, pero el núcleo de sus seguidores es Antioquia, y allí hacer una política diferente es muy peligroso”, sostuvo el mandatario.

Westcol cerró ese tramo de la charla con una reflexión sobre el desencanto que percibe entre los más jóvenes frente a la política tradicional y la dificultad real de salir de la pobreza en muchos barrios del país.

“Yo siento que es porque están cansados de lo mismo, que les hablen de muertes y guerras, y pues cambios no he visto, porque, por ejemplo, que un joven salga de la pobreza en un barrio es muy difícil”, añadió.

La transmisión dejó una mezcla de entretenimiento, tensión política y declaraciones que no pasaron desapercibidas. Lo que parecía una charla relajada terminó abriendo una discusión mucho más incómoda sobre pobreza, sexualización, explotación digital y el desencanto de una generación que siente cada vez más lejana a la política.