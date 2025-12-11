La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente este jueves en Oslo, marcando su primera aparición abierta después de más de un año viviendo en clandestinidad para evadir la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Su presencia en Noruega no solo confirma que logró salir de Venezuela pese al cerco policial y las órdenes de captura, sino que simboliza un acto político de enorme peso internacional.

La imagen de Machado entrando a un evento en Oslo, libre por primera vez en meses, contrasta con la realidad que dejó atrás: operativos de inteligencia, vigilancia permanente, amenazas contra su entorno y un aparato estatal decidido a impedir que liderara cualquier proceso democrático. Su clandestinidad se había convertido en un símbolo de la represión venezolana. Su reaparición, ahora, es un símbolo de resistencia.

La opositora llegó a Noruega un día después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz. Su ausencia en la ceremonia había generado preocupación mundial y múltiples especulaciones sobre su seguridad, reforzadas por reportes de que habría escapado del país mediante una operación clandestina por mar, con apoyo internacional.

Su presencia en Oslo despeja la incertidumbre, pero no diluye el mensaje: una ganadora del Nobel tuvo que huir de su país para poder mostrarse libre ante el mundo. Esa escena revela la profundidad de la crisis venezolana y el grado de peligro que enfrentan quienes desafían al régimen.

Un regreso a la luz con implicaciones globales

La aparición de Machado implica varias cosas:

Primero, confirma que la persecución en su contra fue lo suficientemente grave como para obligarla a esconderse más de un año.

Segundo, muestra que la presión internacional tuvo efectos: gobiernos, organizaciones y el propio Instituto Nobel elevaron el costo político de cualquier intento de silenciarla.

Tercero, coloca al régimen de Maduro bajo un escrutinio aún mayor, pues la comunidad internacional ahora observa a una mujer que logró escapar de un Estado que intentó mantenerla aislada y sin posibilidad de participación pública.

Machado, considerada por amplios sectores como la figura democrática más influyente de Venezuela en décadas, llega a esta reaparición convertida ya en símbolo global. Su presencia en Oslo marca un antes y un después tanto para la oposición venezolana como para el escenario internacional.

La pregunta ahora es qué vendrá después: si buscará permanecer fuera de Venezuela, si intentará regresar o si su aparición pública desatará nuevas tensiones internas en el país.

Lo cierto es que, después de más de un año en las sombras, María Corina Machado vuelve a ocupar el espacio público que el régimen intentó arrebatarle. Y lo hace frente al mundo.