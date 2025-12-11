La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a las declaraciones de Donald Trump, quien acusó a México de enviar “agua sucia” a Estados Unidos y amenazó con represalias comerciales. La mandataria aseguró que el expresidente norteamericano “no está informado” y que sus señalamientos no corresponden a la realidad técnica ni a los acuerdos vigentes entre ambos países.

Trump ha utilizado el tema del agua fronteriza para presionar a México en distintos frentes, asegurando que el país incumple procesos de tratamiento y entrega. Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que México cumple con los compromisos establecidos y pidió no caer en declaraciones “imprecisas” que distorsionan la cooperación bilateral.

Según especialistas en recursos hídricos, los señalamientos del republicano mezclan conceptos técnicos y omitieron información clave sobre los sistemas de tratamiento, los convenios del Tratado de 1944 y la operación de plantas fronterizas. La afirmación de que México envía agua “contaminada” carece de verificación y ha sido utilizada repetidamente en contextos políticos dentro de Estados Unidos.

La respuesta de Sheinbaum exhibe el riesgo diplomático que implica la retórica de Trump: cualquier declaración sobre agua fronteriza afecta comercio, tensiones regionales, inversiones y, sobre todo, narrativas electorales en Estados Unidos. Además, reabre el temor de que el agua, igual que la migración o la seguridad, se convierta en un instrumento de presión unilateral contra México.

Mientras tanto, la postura oficial mexicana busca proteger la relación bilateral sin permitir que acusaciones sin sustento avancen como hechos. El manejo del agua en la frontera ya es un tema complejo; sumarle confrontación política podría detonar nuevos conflictos en plena renegociación de acuerdos comerciales y operativos binacionales.