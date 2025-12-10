Esta es una joya de esas que uno ve y piensa: ¿de verdad la gente cree que puede vencer a una locomotora? Porque en Pátzcuaro, Michoacán, un valiente sin capa, pero sí con camión cargado de huevo, decidió jugar “a ver si pasa”… y sí pasó.

El tren.

Completito.

Y directo contra él.

El momento quedó grabado en video, y vaya que el clip ya anda rodando más que el propio camión, que quedó deshecho como si hubiera pasado por licuadora de tortillería. Según reportes, el conductor del Volkswagen de carga, bien animado, quiso acelerar para ganarle el paso al tren. Pero la locomotora venía con ganas… lo impactó, lo arrastró y dejó la unidad hecha cascarón.

Pero aquí viene lo increíble: los dos ocupantes, Arturo y Armando, salieron casi ilesos. Dos milagros caminando. Protección Civil llegó, los revisó y confirmó que ni hospital necesitaban.

Dicen que el que nace para maceta, ni del tren lo parten.

Eso sí, se rumora que andaban medio entonados. Nada confirmado, pero ya sabe cómo es: cuando hay huevos de por medio, a veces también hay chela.

“Les chiflaron… y no hicieron caso”

Testigos aseguran que el tren estuvo pitando varias veces, básico, directo y claro: “quítate que ahí te voy”.

Pero ni así.

Dicen que el conductor se aventó como si fuera luchador de la AAA desde la tercera cuerda.

El maquinista no pudo frenar y el golpe fue inevitable. Guardia Nacional llegó, acordonó la zona y levantó peritajes para ver de quién fue la brillante idea. La grúa se llevó los restos del camión, y tardaron horas en limpiar todo, porque entre metal, cajas y huevo quebrado, aquello parecía desayuno de fonda después de un temblor.

“Cruzar vías no es juego… aunque algunos lo tomen como ruleta”

Este caso volvió a encender las alertas: los cruces ferroviarios en México son un volado donde la imprudencia casi siempre gana… pero no de la forma bonita. En Tzurumutaro, donde ocurrió todo, ya están acostumbrados a ver sustos por exceso de confianza, desconocimiento o simple terquedad.

El choque de este lunes dejó dos sobrevivientes de milagro, pero también un recordatorio clarísimo:

El tren no perdona.

Y si le quieres ganar…

Terminas perdiendo todo, hasta los huevos.