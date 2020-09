La actriz Yadhira Carrillo dio a conocer que debido a la crisis económica que atraviesa, pedirá este martes, en el programa “Hoy”, que adopten a sus perritos.

Los detalles fueron dados a conocer por ella misma, este fin de semana, al arribar al reclusorio donde se encuentra su esposo Juan Collado. Ahí aseguró que Magda Rodríguez, productora de matutino, es una mujer que se preocupa mucho por los animales.

«Sale un reportaje que hicimos y estaré en vivo el martes (29 de septiembre) con mis perritos, vamos a entrar con 12 primero, el día martes el programa HOY nos abrió sus puertas. Muchas gracias por tanto apoyo y tanto amor. Inmediatamente Magda Rodríguez (productora) dijo ‘pero por supuesto’”, dijo.

Sobre un posible regreso a la pantalla chica, la actriz dijo que si la invitan con mucho gusto vamos. «Si me gusta, hubiera algo padre sería muy bueno porque me serviría para distraerme (…) Hacer televisión siempre y cuando no interfiera con mis horarios aquí».