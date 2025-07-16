‘Severance’ lidera las nominaciones a los Emmy 2025: conoce a todos los contendientes al gran premio de la TV

La temporada de premios televisivos está en marcha y los Emmy 2025 prometen una gala histórica. Severance, The Studio y The Bear encabezan la lista de nominados, confirmando el dominio de las plataformas de streaming. Aquí te contamos quién compite, quién sorprende y quién se quedó fuera.

La 77ª edición de los Premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida por CBS y Paramount+. Este año, el panorama televisivo refleja la fuerza de las plataformas digitales frente a las cadenas tradicionales, en una competencia dominada por producciones de Apple TV+, HBO, Hulu y Netflix.

🏆 Las series más nominadas

Severance (Apple TV+) lidera con 27 nominaciones, gracias a su impactante narrativa distópica y las actuaciones de Adam Scott y Britt Lower.

lidera con 27 nominaciones, gracias a su impactante narrativa distópica y las actuaciones de Adam Scott y Britt Lower. The Penguin (HBO) destaca como serie limitada con 24 nominaciones. La actuación de Colin Farrell ha sido particularmente celebrada.

destaca como serie limitada con 24 nominaciones. La actuación de Colin Farrell ha sido particularmente celebrada. The Studio (Apple TV+), comedia creada por Seth Rogen, recibió 23 nominaciones, incluyendo guion, dirección y elenco lleno de estrellas como Martin Scorsese y Zoë Kravitz.

comedia creada por Seth Rogen, recibió 23 nominaciones, incluyendo guion, dirección y elenco lleno de estrellas como Martin Scorsese y Zoë Kravitz. The Bear (Hulu) sigue consolidándose con 13 nominaciones, confirmando su éxito como comedia dramática.

🎭 Nominaciones principales

Mejor serie dramática

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Mejor serie limitada o antológica

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

🎭 Actuaciones destacadas

Pedro Pascal fue nominado como mejor actor en drama por The Last of Us.

fue nominado como mejor actor en drama por Ayo Edebiri y Jeremy Allen White repiten nominación por The Bear.

repiten nominación por La latina Liza Colón-Zayas obtuvo su segunda nominación por su papel en The Bear, donde vuelve a competir contra nombres como Catherine O’Hara y Kathryn Hahn.

obtuvo su segunda nominación por su papel en The Bear, donde vuelve a competir contra nombres como Kristen Bell y Jean Smart encabezan la categoría femenina en comedia.

🇲🇽 Sin presencia mexicana

Aunque no hay actores mexicanos nominados, Andor, la serie de Disney+ protagonizada por Diego Luna, figura entre las candidatas a mejor drama.

📺 ¿Dónde y cuándo ver los Emmy 2025?

La ceremonia será el 14 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora del centro de México), con cobertura especial de la alfombra roja desde las 5:00 p.m., a través de CBS y Paramount+.