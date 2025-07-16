‘Severance’ lidera las nominaciones a los Emmy 2025: conoce a todos los contendientes al gran premio de la TV

martes, agosto 5, 2025
La temporada de premios televisivos está en marcha y los Emmy 2025 prometen una gala histórica. Severance, The Studio y The Bear encabezan la lista de nominados, confirmando el dominio de las plataformas de streaming. Aquí te contamos quién compite, quién sorprende y quién se quedó fuera.

La 77ª edición de los Premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida por CBS y Paramount+. Este año, el panorama televisivo refleja la fuerza de las plataformas digitales frente a las cadenas tradicionales, en una competencia dominada por producciones de Apple TV+, HBO, Hulu y Netflix.

🏆 Las series más nominadas

  • Severance (Apple TV+) lidera con 27 nominaciones, gracias a su impactante narrativa distópica y las actuaciones de Adam Scott y Britt Lower.
  • The Penguin (HBO) destaca como serie limitada con 24 nominaciones. La actuación de Colin Farrell ha sido particularmente celebrada.
  • The Studio (Apple TV+), comedia creada por Seth Rogen, recibió 23 nominaciones, incluyendo guion, dirección y elenco lleno de estrellas como Martin Scorsese y Zoë Kravitz.
  • The Bear (Hulu) sigue consolidándose con 13 nominaciones, confirmando su éxito como comedia dramática.

🎭 Nominaciones principales
Mejor serie dramática

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • The Studio
  • What We Do in the Shadows

Mejor serie limitada o antológica

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin

🎭 Actuaciones destacadas

  • Pedro Pascal fue nominado como mejor actor en drama por The Last of Us.
  • Ayo Edebiri y Jeremy Allen White repiten nominación por The Bear.
  • La latina Liza Colón-Zayas obtuvo su segunda nominación por su papel en The Bear, donde vuelve a competir contra nombres como Catherine O’Hara y Kathryn Hahn.
  • Kristen Bell y Jean Smart encabezan la categoría femenina en comedia.

🇲🇽 Sin presencia mexicana
Aunque no hay actores mexicanos nominados, Andor, la serie de Disney+ protagonizada por Diego Luna, figura entre las candidatas a mejor drama.

📺 ¿Dónde y cuándo ver los Emmy 2025?
La ceremonia será el 14 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora del centro de México), con cobertura especial de la alfombra roja desde las 5:00 p.m., a través de CBS y Paramount+.

