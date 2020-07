El drama distópico de superhéroes de HBO «Watchmen» y la comedia ambientada en la década de 1960 «The Marvelous Mrs. Maisel» lideraron el martes las nominaciones a los premios Emmy, en una lista sólida en términos de diversidad y nuevos contendientes para los principales galardones de la televisión.



«Watchmen» recibió 26 nominaciones, incluida mejor serie limitada, mientras que «The Marvelous Mrs. Maisel», de Amazon Studio, obtuvo 20, entre ellas a mejor actriz para Rachel Brosnahan.



Netflix lideró todas las plataformas con un récord de 160 nominaciones para sus programas o estrellas, que incluyeron a «Stranger Things», «Tiger King», el drama sobre violación «Unbelievable» y la saga judía «Unorthodox».

Fue seguido por HBO con 107, entre las que se encuentran una sorpresiva nominación para Zendaya, la estrella de 23 años del drama adolescente «Euphoria».



«Succession», sobre una familia en disputa, recibió 18 nominaciones, entre ellas nueve para sus actores. «Ozark», sobre una familia de clase media que lava dinero para un cártel de drogas, obtuvo 28, incluyendo algunas para las estrellas Laura Linney y Jason Bateman.



La mitad de las nominaciones a mejor comedia fueron para series recién llegadas a los Emmy, como «Dead To Me» e «Insecure», de Issa Rae, sobre mujeres negras de Los Ángeles.



«Schitt’s Creek», la exitosa comedia sobre una familia adinerada forzada a vivir en un motel en ruinas, recibió 15 nominaciones, incluidas a mejor comedia y a sus cuatro protagonistas: Catherine O’Hara, Eugene Levy, Dan Levy y Annie Murphy.

En un momento en que los antecedentes de Hollywood en temas de diversidad están bajo escrutinio, múltiples nominaciones fueron para actores de color.



Éstas incluyeron al musulmán estadounidense Rami Youssef por su comedia semi-autobiográfica «Ramy», Kerry Washington («Little Fires Everywhere» y «American Son»), Don Cheadle («Black Monday»), Regina King («Watchmen»), Emmy Billy Porter («Pose»), Sandra Oh («Killing Eve»), Uzo Aduba («Mrs America») y Sterling K. Brown («The Marvelous Mrs. Maisel» y «This Is Us»).



La exestrella de «Friends» Jennifer Aniston recibió su primera nominación al Emmy en un papel dramático como una dura presentadora de televisión en el drama de Apple TV+ «The Morning Show», que también logró nominaciones para Steve Carell y para los actores de reparto Billy Crudup y Mark Duplass.



Entre las sorpresas estuvieron una nominación a mejor serie dramática y otras 14 para «The Mandalorian», la serie derivada de «Star Wars», en la plataforma de streaming Disney+.



Los premios Emmy se anunciarán en una ceremonia el 20 de septiembre, aunque aún no está claro si será en vivo o frente a una audiencia debido a la pandemia de coronavirus.





