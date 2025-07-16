Bailarina cayó al mar en despedida de buques japoneses; marino mexicano se lanzó al rescate

Acapulco, tierra de calor, marejada brava y ahora… cuna del show más improvisado del año. Resulta que en plena ceremonia de despedida de los buques japoneses Kashima y Shimakaze, mientras todos estaban bien formales aplaudiendo bailes típicos, una bailarina decidió darle al evento un giro inesperado: ¡se aventó el clavado sin trampolín!

La chava, apenas de 19 años, andaba dándolo todo vestida de Tiliche oaxaqueño, con su traje lleno de listones y máscaras, bailando como si la vida dependiera de ello. De repente, ¡zas!, piso resbaloso, viento traicionero o quién sabe qué espíritu travieso, pero perdió el equilibrio y fue a dar directo al mar. Así nomás, como episodio sorpresa de reality: “Baila hasta que caigas”.

Ahí se armó el merequetengue. Los marinos japoneses desde el buque tirando salvavidas como si fueran flores en una boda, y la gente grabando con el celular mientras gritaba “¡agárrenlaaa!”. Y en eso, un elemento de la Marina mexicana, sin pensarlo, se aventó desde el muelle como si fuera protagonista de película de acción. Ni se quitó las botas, nada, puro instinto: nadó, la pescó y la sacó como si estuviera rescatando la última tanda de tamales en la feria.

La bailarina salió empapada, pero sin un rasguño. Le dieron atención médica preventiva, pero lo único lastimado fue su orgullo y uno que otro adorno de su vestuario que quedó flotando como souvenir. Su nombre no se dijo, pero ya es leyenda: la Tiliche que le dio sabor a la despedida japonesa en Acapulco.

En redes no faltó el humor: “Eso sí es terminar con broche de oro”, “Ni el Chavo se aventó así en la vecindad”, “Ese marino merece estatua, no la de Doña Florinda”. Total, los buques se fueron, pero en Acapulco se quedan con la anécdota: aquí no solo bailan, aquí también hacen clavados internacionales sin previo aviso.