El polémico cantautor regional mexicano, Natanael Rubén Cano Monge, mejor conocido por su nombre artístico Natanael Cano, fue hospitalizado tras sufrir un accidente en motocicleta.

¡Se cayó, la acrobacia no salió como esperaba! 😭😅😂🏍 Este fue el momento de la caída de Natanael Cano de una motocicleta, el cantante terminó hospitalizado tras el accidente, pero sin heridas de gravedad. #Espectáculos pic.twitter.com/NZrqlWnJw2 — Plano Informativo (@Planoinforma) December 4, 2022

De manera poco ortodoxa, el cantante explicó el incidente a través de su cuenta de Instagram, en donde momentos antes había subido una historia de él sobre su motocicleta.

“Fíjense, plebada que vaya a montar, cometí el error de no checar la presión a las llantas, las traía muy infladas. Cometí el error de no sacarle la suspensión al aire, cuando yo me caí, fue porque reboté, di un salto, caí y aceleré por accidente, así que chequenle el pu** aire a sus llantas, sáquenle el aire a la suspensión, con esas dos cosas yo no tuviera el pie quebrado aquí”, explicó Cano para sus seguidores.

¡Natanael Cano sufre accidente en moto!

El cantante Mexicano, Natanael Cano, sufrió un accidente en una motocicleta mientras realizaba acrobacias de Motocross en Sonora, México. Debido a esto, tuvo que ser hospitalizado y está estable.

📸: Tribuna Sonora pic.twitter.com/6r4fhkQoO9 — Armando De la Peña (@HSArmandoDLP) December 4, 2022

“Pero bueno, me despido, plebada. ¡Arriba la bandera! Ahí les informo mi recuperación y no hay más, viejones. Y no se me agüiten, no se me agüiten, que yo andaba en Disneylandia. Era el niño más feliz, por eso me pongo triste, porque yo le dije a mis compas “no mames, la pista está pasada de ver**. Vámonos, vámonos” y me partí”, agregó