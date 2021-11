La conductora Laura Bozzo reapareció en redes sociales, luego de que se vio envuelta en problemas legales y las autoridades la buscaran por delitos de evasión fiscal. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen junto a sus padres, acompañada de un mensaje en que aseguró que no descansará hasta que limpie su nombre.

«Su nombre quedará limpio», expresó y sostuvo que jamás evadió ningún impuesto. Aseguró que la estafaron sus contadores y dijo que jamás vendió una casa.

«Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2012, los contadores me estafaron. Nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano (…) Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección», escribió.





En septiembre pasado, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja en contra de la conductora de televisión.

Bozzo se rehusó a internarse de manera voluntaria en el penal de Santiaguito, en el Estado de México a donde debía ingresar, pues un juez de control la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la venta de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dicho inmueble se encontraba a manos de las autoridades, pues garantizaba el pago de un adeudo de 12 millones 760 mil 071 pesos de Bozzo.