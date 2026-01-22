Harry Styles confirma conciertos en México 2026: fechas, sede y preventa

El cantante británico Harry Styles confirmó de manera oficial su regreso a México en 2026 como parte de su gira internacional Together, Together, con dos conciertos programados en la Ciudad de México.

Los shows se realizarán en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha sido sede de importantes giras internacionales en años recientes.

Fechas confirmadas en Ciudad de México

De acuerdo con información difundida por Ocesa, Harry Styles se presentará en la CDMX en dos días consecutivos:

31 de julio de 2026

1 de agosto de 2026

Para estas fechas en México, el artista anunció a la cantautora británica Jorja Smith como invitada especial.

Parte de una gira global mayor

Las presentaciones en México forman parte de un calendario internacional que incluye alrededor de 50 conciertos en Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Australia a lo largo de 2026.

La gira comenzará en mayo en Europa y concluirá en diciembre en Australia, pasando por escenarios importantes como el Johan Cruyff ArenA en Ámsterdam, el Wembley Stadium en Londres y el Madison Square Garden en Nueva York.

Preventa y venta general de boletos

La venta de entradas para los conciertos de Harry Styles en México estará disponible a través de Ticketmaster, con varias etapas programadas:

Preventa Banamex: miércoles 28 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:57 p.m. (tiempo del centro de México).

miércoles 28 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:57 p.m. (tiempo del centro de México). Venta general: jueves 29 de enero de 2026, a partir de las 11:00 a.m.

Además, se esperan eventos de preventa Beyond (26 de enero) y Priority (27 de enero) para usuarios con códigos especiales.

Regreso con nueva música

El anuncio de estos conciertos coincide con el lanzamiento de nueva música del artista. El 22 de enero Styles estrenó el sencillo Aperture, el primero de su cuarto álbum de estudio, Kiss all the time. Disco, occasionally., que saldrá el 6 de marzo de 2026.