¿Por qué Trump tiene moretones en la mano?

Las imágenes del presidente Donald Trump con moretones visibles en las manos volvieron a circular y reavivaron preguntas sobre su estado de salud. No es la primera vez que ocurre: en distintas apariciones públicas, las marcas han sido motivo de especulación, sobre todo por su recurrencia y por los intentos visibles de cubrirlos.

Este jueves, la Casa Blanca ofreció una explicación puntual sobre el moretón en la mano izquierda que se observó durante un evento oficial en Davos, descartando que se trate de un problema médico grave.

La versión oficial: un golpe accidental en Davos

La secretaria de prensa Karoline Leavitt informó en un comunicado que el moretón se produjo cuando el presidente golpeó accidentalmente su mano contra la esquina de una mesa de firmas durante un evento de la Junta de la Paz celebrado ese mismo día.

“En el evento de la Junta de la Paz hoy en Davos, el presidente Trump golpeó su mano contra la esquina de la mesa de firmas, lo que le causó un moretón”, señaló la vocera.

Cuándo apareció el moretón

Al inicio del evento, los videos no mostraban hematomas graves en la mano del presidente. Sin embargo, aproximadamente 10 minutos después, tras sentarse y firmar varios documentos, el moretón comenzó a ser claramente visible.

Un funcionario de la Casa Blanca compartió imágenes tomadas el miércoles y jueves en Davos y sostuvo que no había moretones previos, reforzando la versión de que la marca apareció tras el golpe durante el acto protocolario.

Antecedentes y consumo diario de aspirina

El mismo funcionario recordó que Trump es propenso a presentar moretones en las manos, una condición que él y sus médicos han atribuido en el pasado a su ingesta diaria de aspirina.

En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, el presidente afirmó que toma una dosis mayor a la recomendada por sus médicos, al considerar que “la aspirina es buena para diluir la sangre”.

El médico presidencial, Sean Barbabella, explicó que Trump consume 325 miligramos de aspirina al día, lo que puede facilitar la aparición de hematomas.