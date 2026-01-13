El regreso de BTS a México ya es un hecho. La banda surcoreana confirmó que incluirá al país en su próxima gira, desatando la euforia del ARMY mexicano, que llevaba años esperando noticias oficiales sobre nuevos conciertos.

De acuerdo con la información difundida, BTS ofrecerá varios conciertos en México, como parte de su tour internacional, marcando uno de los regresos más esperados del K-pop a territorio nacional.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de BTS en México?

BTS confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial 2026–2027, con tres conciertos programados en la Ciudad de México. La banda surcoreana se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, marcando uno de los regresos más esperados por el ARMY mexicano tras varios años sin presentaciones grupales en el país.

La preventa para miembros ARMY se realizará el 22 de enero de 2026, mientras que la venta general arrancará el 24 de enero, ambas a partir de las 9:00 de la mañana, a través de plataformas oficiales de boletaje. Se espera una alta demanda, por lo que los organizadores recomiendan estar atentos a los horarios y requisitos para asegurar entradas.

Venta de boletos y preventa

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México se realizará en fases, comenzando con una preventa exclusiva para miembros del fanclub oficial ARMY, seguida de la venta general al público.

Las autoridades y promotores recomiendan estar atentos a los anuncios oficiales, ya que se espera una alta demanda y posibles fechas adicionales si los boletos se agotan rápidamente, como ha ocurrido en giras anteriores.

El regreso más esperado del K-pop

BTS no se presenta en México desde antes de su pausa grupal y los proyectos individuales de sus integrantes. Su regreso marca una nueva etapa para la banda y para el K-pop en Latinoamérica, donde el grupo cuenta con una de sus bases de fans más grandes y activas.

El anuncio ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores ya se preparan para asegurar su lugar en uno de los conciertos más esperados del año.