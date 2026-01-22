Se estiró como cualquiera… y terminó desmayado frente a todos.

Esto parece broma, pero no lo es. Un gesto tan común como estirarse al levantarse casi termina en tragedia y el video ya le dio la vuelta a las redes.

En TikTok se volvió viral el clip de un joven de apenas 14 años que, después de estar sentado durante unas cinco horas seguidas, se pone de pie, estira los brazos y la espalda… y en segundos pierde el conocimiento y cae directo al suelo. Así, sin aviso.

El video, compartido originalmente por el usuario @skywoth, dejó a miles con la boca abierta. Lo que parecía un movimiento inofensivo terminó en un desplome que encendió las alertas, sobre todo porque no es tan raro como muchos creen.

De acuerdo con medios chinos y especialistas, todo apunta a un caso de hipotensión postural, una condición en la que la presión arterial cae de golpe al ponerse de pie después de permanecer mucho tiempo sentado. La sangre no llega con la suficiente rapidez al cerebro y el cuerpo simplemente se apaga por unos segundos.

Aquí entra un concepto poco conocido pero real: el síncope por estiramiento o síncope vasovagal.

Cuando alguien se estira de forma brusca, sobre todo al levantarse, el ritmo cardíaco puede disminuir repentinamente y la presión arterial se desploma. El cerebro, al quedarse sin oxígeno por un instante, activa su modo de emergencia: te desmayas para obligar al cuerpo a quedar en posición horizontal y así recuperar el flujo sanguíneo.

Lo grave no es el desmayo en sí, sino la caída. El verdadero peligro está en los golpes contra el piso o muebles, que pueden provocar desde fracturas hasta traumatismos craneales.

Los especialistas recomiendan algo muy simple pero clave: evitar estirones bruscos de cuello y espalda, levantarse poco a poco, mantenerse bien hidratado y, si aparecen señales como mareo, visión borrosa u hormigueo al levantar los brazos, bajar inmediatamente las extremidades y sentarse.

Moraleja clara: hasta estirarse tiene su ciencia. A veces el cuerpo avisa… y si no le haces caso, te apaga sin pedir permiso.