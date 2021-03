El actor Eduardo Santamarina habló ampliamente sobre la adicción al alcohol que desarrolló y su abstinencia a él desde hace más de dos décadas.



En entrevista con Yordi Rosado Santamarina también habló sobre lo que pasó en su juventud al reproducir comportamientos que su padre y recordó los difíciles momentos que vivió.



Así, el actor confesó que fue gracias al nacimiento de su primer hijo que decidió a alejarse de estas bebidas.



«Cuando empecé a trabajar como actor en Televisa, el alcoholismo comenzó a afectar mis llamados porque ya llegaba crudo, te vuelves tan cínico que llegas, y la juventud ayuda mucho, en vivo. Era terrible porque además tú te lavas los dientes, te bañas, chingo de perfumes, chicles, pero hueles a alcohol, y hueles de aquí a allá», recordó.

Además, confesó que Eugenio Cobo, director del CEA de Televisa, le ofreció internarlo en Oceánica, algo que no ocurrió porque entonces Santamarina negaba tener un problema.



«En una novela llegué pedo, y según yo no se me notaba, pero no podía hablar, y me mandaron a corte, me preguntaron si podía y yo dije que cómo no, volvimos y de nuevo, corte, hasta que llegó la productora Lucero Suárez, psicóloga ella de profesión, y yo pensé ‘me va a poner una cagotiza’, pero me dijo ‘vete a tu casa y mañana hablamos’», contó.

Y agregó que aunque pensó que lo iban a correr, Suárez le ofreció su ayuda. «No me corrió, terminé la novela pocamadre, me dijo que cualquier cosa que necesitara y me dio unas gotitas como de homeopatía y me dijo ‘aquí estoy contigo, háblame, cuentas conmigo las 24 horas. Eso me pudo más, me sentí con la cola entre las patas», dijo.

Sin embargo, el momento de su vida llegó cuando llevó a su padre a un centro rehabilitación. «Lo metimos y ya llegando acá a la casa, llegué al baño con un trago, me vi al espejo, me lo tomé ‘de Hidalgo’, me vi al espejo y dije ‘Gracias Dios mío que mi papá entró a la clínica’, a la semana estaba yo ya adentro’».