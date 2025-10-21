Con 80 años se convierte en la mujer de mayor edad en finalizar el Campeonato Mundial Ironman

Imagínate esto: 80 años, un sol que arde en Hawái, una mujer cruza la meta del Campeonato Mundial Ironman después de más de 16 horas de esfuerzo brutal. ¡Sí, 16 horas, sin rendirse un segundo!

Natalie Grabow, la protagonista de esta hazaña acaba de romper todos los récords y de paso, todos los prejuicios. A su edad, completó el Ironman más difícil del planeta: 3.8 kilómetros nadando en el mar, 180 en bicicleta, y remata con una maratón de 42 kilómetros. Todo eso bajo un calor que hace pensar dos veces hasta a los más jóvenes.

Pero lo más impresionante es que no es su primera vez. La veterana del triatlón ya había participado varias veces, pero esta vez lo hizo para dejar un mensaje claro: la edad no manda, manda la actitud.

Su historia comenzó tarde, cuando a los 70 años decidió entrarle al triatlón. Desde entonces, no ha dejado de mejorar. En una de sus frases más poderosas dijo algo que se quedó grabado entre los deportistas:

“Lo importante no es ganar, es el recorrido. Corro con gratitud.”

¡Y vaya que lo hace! Cada paso, cada brazada, cada kilómetro pedaleado, fue un recordatorio de que los límites están en la cabeza, no en el cuerpo.

Los organizadores del Ironman la llamaron “un ícono de la resistencia”, y razón no les falta. Mientras muchos a su edad prefieren el sillón, ella eligió el mar, el viento y la carretera.

Su hazaña ha inspirado a miles y demostró que la pasión, la constancia y el coraje pueden desafiar hasta al calendario.

Porque, al final, esta historia nos deja una lección simple pero poderosa:

la edad puede contarse en años… pero también en sueños cumplidos.

Más sobre su hazaña

El Ironman de Kona no es cualquier competencia. Es considerada la “meca del triatlón”, con temperaturas que superan los 32 grados, vientos intensos y un circuito lleno de pendientes. Tan solo llegar a la línea de salida ya es un privilegio, pues los atletas deben clasificarse en competencias previas realizadas en distintas partes del mundo.

Natalie completó la natación en poco más de 2 horas y 10 minutos, pedaleó por casi 8 horas y corrió la maratón final en 6 horas y media. Cruzó la meta entre lágrimas, ovaciones y una bandera estadounidense sobre los hombros.

Durante su entrenamiento, realizaba sesiones de más de 20 horas semanales, combinando natación en aguas abiertas, ciclismo de larga distancia y carreras a diferentes ritmos. Sus médicos destacaron que su condición cardiovascular es “extraordinaria” para alguien de su edad, resultado de años de disciplina y buena alimentación.

En su rutina, también incluye yoga, estiramientos y caminatas diarias. En entrevistas, asegura que el secreto está en mantenerse activa y rodearse de gente positiva:

“La motivación no siempre está. Pero la disciplina sí puede estar todos los días.”

Además, dedica sus competencias a inspirar a adultos mayores y a mujeres que creen que ya es tarde para empezar. “Nunca es tarde para intentar algo nuevo, ni para volverte tu mejor versión”, dijo entre risas al finalizar la carrera.