Señora acusa falsamente a un Hombre de haberla ‘madreado’ en vagón del metro

Esta se puso bien intensa en el Metro de la CDMX y ya anda reventando en redes. Resulta que en plena Línea 3, a la altura de Indios Verdes, una mujer empezó a armar tremendo escándalo… pero lo más fuerte fue que acusó falsamente a un hombre de haberla golpeado.

Todo comenzó cuando la señora se sentó en el asiento exclusivo para personas vulnerables. Desde ahí empezó a despotricar contra todos los usuarios, en especial contra el chavo que iba sentado junto a ella. Insultos iban y venían, y los demás pasajeros ya estaban cansados de escucharla. De hecho, varias personas le dijeron: ‘Si no te gusta, vete en Uber o en Didi’.

Pero lo grave vino después: la mujer, sin más, gritó que el muchacho la había ‘madreado’. En ese momento las cosas se pusieron tensas, pero ojo, porque varias usuarias salieron a defender al chavo y dejaron claro que él en ningún momento le faltó al respeto.

En el video que circula en redes se escucha clarito cómo la señora lanza insultos y palabrotas, mientras que la mayoría le pide que se calme. Al final tuvieron que entrar los policías del Metro para intervenir, porque ya era imposible controlar la situación.

La mujer no quería bajarse, empezó a gritar que no la tocaran, pero entre jaloneos y reclamos finalmente la obligaron a descender del vagón. Los usuarios aplaudieron que se pusiera orden, porque ya era demasiado.

Así quedó registrado: una acusación falsa, un pasajero defendido por la misma gente, y un nuevo episodio de los escándalos que se viven todos los días en el Metro capitalino.

Después de que veas el video que te comparto abajo, yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho si ibas ahí? ¿Te quedas callado o le entras a defender la verdad?”