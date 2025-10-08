La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó públicamente que se encuentra en proceso de divorcio de su esposo, Carlos Torres Torres, con quien contrajo matrimonio en 2019.

En un breve mensaje a medios, la mandataria morenista pidió respeto a su vida privada y aseguró que la separación se está llevando a cabo de manera respetuosa.

“Estamos en proceso de divorcio. Respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá. Es cierto, es un tema muy personal, y pido a los medios tratarlo de esa manera”, expresó.

Un anuncio en medio de su mandato

El anuncio ocurre en un momento clave de su administración, cuando Ávila Olmeda se prepara para su último año de gobierno y su nombre suena entre los perfiles más visibles de Morena a nivel nacional.

Carlos Torres, su todavía esposo, también ha ocupado cargos públicos relevantes: fue coordinador de Programas Federales en Baja California y es considerado parte del círculo político cercano al presidente López Obrador.

Aunque la gobernadora evitó dar detalles sobre las razones del divorcio, subrayó que mantiene una relación de respeto con Torres, especialmente por el bienestar de su hija.