¿Juan Ga, eres tú? encuentran en París a alguien idéntico al divo de Juárez

¿Te imaginas estar comiendo tranquilo en un restaurante de París y de pronto ver por la ventana a alguien que parece Juan Gabriel? Pues eso le pasó a un usuario de TikTok que subió el video y desató la locura en redes sociales.

En las imágenes se alcanza a ver a un hombre con chaqueta naranja, melena larga y canosa, y un rostro que de volada hizo pensar a muchos: “¡Es el Divo de Juárez!”. El clip, grabado en Île-de-France, Sarcelles, ya supera los 4.1 millones de reproducciones y está dando de qué hablar en todos lados.

El tiktoker Fidel Marín, quien compartió la grabación, hasta le puso de fondo la canción “Querida” y escribió en la descripción: “Juan Gabriel sigue vivo ya en París”. Y claro, los comentarios no se hicieron esperar:

Algunos cayeron de lleno en la nostalgia, convencidos de que el parecido es demasiado grande para ser coincidencia.

Otros, con más escepticismo, dijeron que solo se trata de un señor con estilo extravagante.

Y los más intensos soltaron teorías conspirativas de que Juanga fingió su muerte y ahora vive tranquilo en Europa.

Lo cierto es que el video abrió la conversación: ¿qué tan fuerte tiene que ser el parecido de alguien para que todo un país crea que una de sus leyendas sigue viva?

Al final, la magia de Juan Gabriel es tan poderosa que incluso su doble anónimo en París logró volver a poner su nombre en tendencia mundial.