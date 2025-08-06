“Busco mamá soltera, no gordas”: el mensaje en transporte público que desató polémica en Puebla

Un conductor del transporte público en Puebla se volvió viral no por su forma de manejar, sino por lo que decidió proyectar en el letrero electrónico de su unidad.

“Busco mamá soltera, no gordas”. Así, sin filtros y sin ningún tipo de pudor.

El mensaje fue captado en la unidad 70 de la alimentadora 6-A del sistema RUTA. El espacio destinado a anunciar las paradas se convirtió, de pronto, en un anuncio personal cargado de discriminación.

Las reacciones no tardaron. El gobierno de Puebla calificó el mensaje como “inadmisible” y aseguró que para el sábado 26 de julio la programación ya había sido corregida.

También se revisó el resto de la flota para confirmar que no existieran otros mensajes alterados.

Además, se anunció una investigación formal, en la que participan el Centro de Control Operacional de RUTA y la empresa operadora de la Línea 1. El objetivo: identificar y sancionar al conductor responsable del letrero ofensivo.

El debate se encendió en redes

Mientras las autoridades hablaban de machismo y discriminación, en redes sociales la historia tomó otros matices. Algunos usuarios calificaron el mensaje como “una broma”, “algo sin importancia” o incluso como “un acto simpático de rebeldía”. Otros criticaron al gobierno estatal por centrarse en frases escandalosas mientras los asaltos y robos en el transporte continúan sin freno.

Las críticas también apuntaron al abandono del sistema de movilidad: calles llenas de baches, unidades saturadas y una inseguridad cotidiana que no da tregua.

El caso, más allá de la anécdota viral, ha puesto sobre la mesa un dilema mayor:

¿Hasta dónde debe sancionarse una frase ofensiva?

¿Es solo una broma de mal gusto?

¿No hay problemas más urgentes?

Lo cierto es que, mientras la autoridad investiga, la conversación sigue viva: entre el humor, la indignación y el hartazgo.