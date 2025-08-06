El Gobierno de la Ciudad de México anunció la apertura de tres nuevas Zonas de Tolerancia Cannábica, donde mayores de 18 años podrán consumir cannabis de forma legal y regulada entre las 8:00 y las 20:00 horas.

Estas zonas, ubicadas en lugares estratégicos y menos transitados como la Plaza de la Concepción, el Monumento a Simón Bolívar y la Plaza de Lectura José Saramago, operan con reglas claras: estancia máxima de 40 minutos por persona, prohibición de compra o venta, restricción del uso de alcohol u otras sustancias, y vigilancia con personal de gobierno e IAPA.

“No retrocedemos en derechos; somos una ciudad de avanzada que reconoce el libre desarrollo de la personalidad”, defendió la medida un vocero gubernamental.

Sin embargo, este avance convive con una realidad distinta: en México sigue sin garantizarse el acceso efectivo a medicamentos vitales como algunos útiles para tratar enfermedades graves.

Grupos como Médicos por la Salud han documentado desde 2024 desabasto de medicamentos oncológicos, anticonvulsivos y terapias específicas. Pacientes denuncian que, mientras el Estado regula espacios para consumidores recreativos, siguen vulnerables ante fallas en el sistema de salud pública.

Lo que opina Fernanda Familiar