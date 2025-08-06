El Gobierno de la Ciudad de México anunció la apertura de tres nuevas Zonas de Tolerancia Cannábica, donde mayores de 18 años podrán consumir cannabis de forma legal y regulada entre las 8:00 y las 20:00 horas.
Estas zonas, ubicadas en lugares estratégicos y menos transitados como la Plaza de la Concepción, el Monumento a Simón Bolívar y la Plaza de Lectura José Saramago, operan con reglas claras: estancia máxima de 40 minutos por persona, prohibición de compra o venta, restricción del uso de alcohol u otras sustancias, y vigilancia con personal de gobierno e IAPA.
“No retrocedemos en derechos; somos una ciudad de avanzada que reconoce el libre desarrollo de la personalidad”, defendió la medida un vocero gubernamental.
Sin embargo, este avance convive con una realidad distinta: en México sigue sin garantizarse el acceso efectivo a medicamentos vitales como algunos útiles para tratar enfermedades graves.
Grupos como Médicos por la Salud han documentado desde 2024 desabasto de medicamentos oncológicos, anticonvulsivos y terapias específicas. Pacientes denuncian que, mientras el Estado regula espacios para consumidores recreativos, siguen vulnerables ante fallas en el sistema de salud pública.
Lo que opina Fernanda Familiar
“¿Es moderno regular el cannabis mientras millones buscan medicinas que nunca llegan? Las políticas públicas no deben olvidarnos en la caminata hacia el avance.”