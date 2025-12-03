Prepárate, porque parece ser que la inteligencia artificial ya no solo escribe ensayos, resuelve ecuaciones y te ayuda a no perder la contraseña del banco: ahora también anda derritiendo corazones. Y la prueba quedó inmortalizada en TikTok.
En un video que ya va en modo cohete, una señora terminó flechada por la voz “demasiado seductora” del famoso asistente digital. Sí, la tecnología avanzó tanto que ahora infarta… de amor.
Todo empezó cuando Annie Córdoba, creadora conocida como @sopotadefideo, quiso configurar la herramienta para ayudar a su mamá con unos pagos en línea. Fácil, rápido, sin drama. Pero el problema técnico pasó a ser irrelevante en cuanto la voz masculina del asistente empezó a hablar con un tono que muchos describirían como “novio imaginario desbloqueado”.
Desde la cama, la señora escuchó:
“No te preocupes, no pasa nada. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, con toda confianza.”
Y ahí fue cuando explotó la bomba emocional. La doña se tapó la cara con un peluche, empezó a reír como quinceañera y hasta se abanicó, como si el celular le hubiera echado aire caliente directamente al alma.
Entre risas nerviosas dejó frases que ya son patrimonio cultural del Internet.
La más épica:
“Ay, me dio diarrea mental. ¡Qué voz!”
Los comentarios no tardaron en convertir el clip en una celebración colectiva del amor inesperado, los crush virtuales y los peligros de darle demasiada personalidad a un algoritmo.
Por lo pronto, parece que la mamá de Annie ya no solo consiguió ayuda para sus pagos, sino un asistente que, según ella, “habla como si la estuviera conquistando”. Y tal vez sí. Porque si algo quedó claro con este video es que la frontera entre la tecnología y las mariposas en el estómago se está borrando… y de la manera más divertida posible.