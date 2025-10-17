Esto que van a escuchar parece sacado de una película de terror, pero pasó de verdad en Ixtapaluca, Estado de México.

Una mujer caminaba tranquilamente por la calle cuando, de la nada, una jauría de perros la rodeó y la atacó brutalmente. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que al menos siete canes la tiran al suelo y comienzan a morderla sin parar. Las imágenes son duras: la joven intenta cubrirse, grita desesperada, y los animales no se detienen.

Pero justo cuando todo parecía terminar en tragedia, apareció un héroe anónimo. Un automovilista que pasaba por ahí vio la escena, detuvo su coche y se lanzó a ayudarla y su presencia bastó para que los perros se apartaran unos segundos, lo suficiente para que la mujer —herida y tambaleando— pudiera ponerse a salvo.

Los reportes indican que la víctima ya recibió atención médica y, por fortuna, está fuera de peligro, aunque con múltiples lesiones.

El video se hizo viral y ha provocado una ola de indignación. Muchos usuarios exigen que se tomen medidas urgentes contra el abandono y la falta de control de animales en la zona.

Una historia que deja claro que la indiferencia puede costar vidas… pero también que todavía existen personas que no dudan en arriesgarse por ayudar a otro.