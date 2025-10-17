El cineasta mexicano más querido del mundo está a punto de revivir uno de los monstruos más icónicos de la historia: Frankenstein. Y esta vez, su criatura no solo nacerá entre relámpagos y oscuridad, sino también en la pantalla grande… aunque no en todos los cines.

Sí, el mismísimo ganador del Oscar, el que nos regaló joyas como El laberinto del fauno y La forma del agua, está de regreso con su proyecto más personal, uno que él mismo ha descrito como la culminación de toda una vida de fascinación por los monstruos.

Esta nueva versión de Frankenstein —dirigida, escrita y producida por Del Toro— no es una historia más del monstruo y su creador. Es una exploración del alma, una reflexión sobre el rechazo, la soledad y el deseo humano de ser aceptado. Y claro, todo envuelto en ese estilo gótico, poético y visualmente espectacular que solo él sabe lograr.

¿Cuándo se estrena?

La película llegará oficialmente a Netflix el 7 de noviembre de 2025, pero aquí viene lo bueno: los mexicanos podremos verla antes que nadie, desde el 23 de octubre, en una función especial limitada solo a cines independientes.

Y ojo: las grandes cadenas como Cinépolis o Cinemex se quedaron fuera. Así que si quieres verla en pantalla grande, tendrás que correr por tus boletos.

¿Dónde podrás verla?

En la Ciudad de México, los lugares confirmados son joyas del cine alternativo:

Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario, el Museo del Chopo, Cinedot Azcapotzalco, Cinespot Tláhuac, Cinetop Azcapotzalco, Cinemas WTC y los legendarios Autocinemas Coyote de Insurgentes y Polanco.

Y no solo eso: también se proyectará en estados como Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Yucatán, Sonora, Guanajuato y más.

Un estreno que recorrerá prácticamente todo México, pero con un aire muy especial, muy de culto.

Una cinta con alma de monstruo… y corazón mexicano.

Del Toro ha dicho que Frankenstein representa su visión definitiva sobre lo que significa ser diferente, sobre el amor y el abandono. Y si algo sabe hacer este maestro, es tomar una historia clásica y darle un alma nueva, más humana, más trágica, más nuestra.

Así que ya lo sabes: si te gustan las historias oscuras, los monstruos con corazón y las películas que te dejan pensando mucho después de los créditos… no te pierdas Frankenstein de Guillermo del Toro.

Prepárate para entrar a un mundo de sombras, tormentas y belleza…

Porque este 23 de octubre, el monstruo vuelve a cobrar vida, gracias a nuestro querido Guillermo.

Por si no has visto el trailer:

Estas son las salas de la CDMX y el Edo de México:

Ciudad de México

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Cine Linterna Mágica

Cine Tonalá

Cinedot Azcapotzalco

Cineteca Nacional Chapultepec

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Xoco

Cinetop Azcapotzalco

Cinemanía

Cinemas WTC

Cinespot Tláhuac

La Casa del Cine

Museo Universitario del Chopo

Sala Julio Bracho (CCU)

Estado de México

Cinema Plaza Valle

Cine Xilotzin

Cineplex Atlacomulco

Cineplex Ixtapaluca

Cinemas Lerma

Cinemas Plaza Mariana

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cineteca Mexiquense

Cinetop Ecatepec

Cinestar San Mateo

Film Club Café