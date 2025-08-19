Resulta que en varias escuelas de Estados Unidos ya se hartaron de los celulares y dijeron “hasta aquí”. Ahora, cuando los morros entran al salón, les toca meter su celular, audífonos y hasta el smartwatch en una bolsa magnética que se sella al inicio y nomás se abre hasta que suena la campana de salida.

O sea, todo el día sin acceso al teléfono. Y no crean que lo hacen solo pa’ que suban las calificaciones, no, no, no… los profes y directores aseguran que hay algo más: los chavos andan con la cabeza saturada, habilidades sociales por los suelos y el cerebro sin gasolina porque la dopamina ya la tienen frita de tanto scroll.

El director Jacob Bretz, de la secundaria Danville, lo explicó clarito: “Era una batalla constante… tener el celular en la bolsa, sentir la vibración fantasma, preguntarse si había un mensaje, y la urgencia de revisarlo todo el tiempo”. Y pues sí, ¿a poco no les pasa también a ustedes que sienten que el teléfono vibra aunque ni haya notificación? Eso ya es reflejo condicionado.

NEW: Schools across the country are requiring students to lock their phones in a phone pouch for the entire school day, can unlock the pouch at the end of the day.



Teachers and principals say phones in the classroom are becoming too much of a distraction.



“The last couple… pic.twitter.com/LHe0Yk11xd — Collin Rugg (@CollinRugg) August 19, 2025

Los profes dicen que el celular en clase ya es como meter un payaso en un funeral: pura distracción, cero atención. Por eso, con estas bolsas esperan que los chavos vuelvan a platicar, a poner atención, a convivir de neta… ya saben, como en esos tiempos en que la máxima distracción era pasar papelitos con dibujitos o echar carreritas de borradores.

Y aquí viene lo bueno: muchos expertos creen que, aunque al principio los chamacos se sientan como si les cortaran un brazo, a la larga no tener el cel unas horas al día puede ayudarles a reducir la ansiedad, mejorar la memoria y hasta dormir mejor.

Así que aguas, porque capaz que esto se empieza a copiar en más países… ¿se imaginan que también lo apliquen aquí? Ahí sí muchos iban a sufrir sabroso.