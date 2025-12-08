La Fiscalía General de la República confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La captura marca un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más prolongados y controvertidos en el ámbito político estatal.

Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta acusaciones de haber utilizado estructuras financieras y redes de prestanombres para desviar recursos públicos y acumular propiedades, cuentas y activos cuya procedencia no puede justificar. Aunque el exmandatario ya había sido investigado anteriormente, esta detención implica que la FGR considera que existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal.

Durante años, el caso Duarte fue ejemplo de impunidad y litigios dilatados. El exgobernador estuvo prófugo, fue detenido en Estados Unidos, repatriado a México y desde entonces había librado una serie de procesos judiciales que frenaron su avance hacia una sentencia definitiva. Su nombre ha estado ligado al desvío de cientos de millones de pesos, triangulación de recursos, apropiación indebida de bienes y la presunta utilización de recursos estatales para financiar campañas políticas.

La detención ocurre en un contexto donde la presión pública por castigar actos de corrupción ha aumentado, pero también en un entorno en el que las decisiones judiciales parecen fluctuar según criterios políticos. Organizaciones civiles han señalado que el Estado mexicano debe garantizar que el proceso se conduzca con estricto apego a derecho y que la investigación no quede atrapada en intereses partidistas.

La FGR indicó que en las próximas horas presentará más detalles sobre la imputación y la ruta procesal que seguirá el caso. Mientras tanto, Duarte volverá a estar frente a un juez, esta vez bajo la acusación específica de lavado de dinero, un delito que puede implicar penas severas y sanciones económicas importantes.

La pregunta ahora es si este proceso pondrá fin a años de postergación o si se convertirá en otro expediente que avanza entre titubeos, vacíos legales y disputas políticas.