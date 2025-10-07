Esta joya sí parece de otro episodio de Malcolm, el de en medio, pero versión Monterrey Edition.
Resulta que Frankie Muniz, el mismísimo Malcolm, fue captado disfrutando del clásico chicharrón de “La Ramos” durante su visita a la Sultana del Norte, y claro, las redes explotaron como chicharrones en manteca.
El actor llegó a Monterrey como invitado especial del Desertcon, un evento que se realizó este 4 y 5 de octubre en el Parque Fundidora. Pero lo que nadie esperaba era verlo con su bolsita de chicharrón bien servida y sonrisa de niño feliz, demostrando que no solo vino a firmar autógrafos… también a saborear México como se debe.
La famosa carnicería La Ramos no perdió tiempo y subió el video a su cuenta oficial con la leyenda:
“¿Quién pidió esta señal? @frankiemuniz4 con su chicharrón y carnita de La Ramos”.
En el clip se ve al actor pidiendo su botana como todo un regio adoptado, posando con estilo y disfrutando del momento. La gente no tardó en reaccionar con comentarios como:
“La colaboración que no sabíamos que necesitábamos”
«Malcolm ¿¿¿porque compras chicharrónes de la ramos acaso crees que somos ricos????»
“Frankie, hermano, ya eres mexicano”
Y sí, hay que admitirlo… verlo tan contento con el chicharrón en mano hizo que más de uno soltara un: “No manches, Malcolm comiendo de La Ramos, esto sí es un multiverso mexicano”.
Así que ya lo sabes, si andan por Monterrey y quieren probar lo que conquistó al mismísimo Malcolm, ya saben a dónde ir. Porque si Frankie Muniz se rindió ante el sabor del norte.