Un movimiento millonario con sello tabasqueño

Autoridades financieras mexicanas detectaron una transferencia de 3 mil millones de pesos a cuentas en Suiza, vinculada con Jorge Amílcar Olán, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, y considerado parte del círculo político del senador Adán Augusto López.

El movimiento, reportado por Raymundo Riva Palacio en El Financiero, forma parte de una investigación que sigue el rastro de una red de empresas presuntamente utilizadas para movimientos irregulares de recursos públicos. Sin embargo, a pesar de la magnitud del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado acciones judiciales.

El nombre detrás del dinero

Olán ha sido señalado en múltiples reportajes como el operador financiero del clan tabasqueño, con presuntas conexiones en contratos vinculados a Dos Bocas y proyectos federales. En 2021, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una empresa suya había obtenido beneficios millonarios a partir de licitaciones cercanas al entorno presidencial.

Hoy, las autoridades rastrean transferencias internacionales que habrían salido del país entre finales de 2024 y principios de 2025, aprovechando mecanismos de triangulación corporativa y cuentas de inversión en Suiza.

Corrupción en la era de la “honestidad valiente”

Mientras el gobierno presume transparencia, las investigaciones sobre los allegados al poder avanzan con lentitud.

El caso de Olán se suma a la lista de escándalos recientes que golpean la narrativa de “cero impunidad”:

El gasto de campaña de Adán Augusto López , con más de 12 millones de pesos en espectaculares fuera de tope.

, con fuera de tope. Los contratos inflados del IMSS-Bienestar con empresas de reciente creación.

del con empresas de reciente creación. Las donaciones irregulares en efectivo detectadas en campañas locales de Morena en Tabasco y Chiapas.

La congruencia del poder vuelve a estar en entredicho: mientras se presume austeridad, las fortunas se mueven a paraísos financieros.