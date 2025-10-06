¡Esta historia sí está para no creerla! En Toluca, una mujer se volvió viral luego de hacer lo impensable dentro de una joyería: ¡tragarse un anillo para robárselo!

Lo que la mujer no imaginó es que todo quedaría grabado por las cámaras de seguridad del Centro Joyero de Toluca, y el video ya está corriendo por todas las redes como pólvora.

En las imágenes se ve clarito cómo la mujer platica muy tranquila con la empleada del local, revisa varias piezas de joyería y, cuando la trabajadora se distrae un segundo… ¡zaz! se lleva el anillo directo a la boca y se lo traga como si nada. Acto seguido, sigue hablando con toda naturalidad, como si el anillo no se le hubiera ido al estómago.

El personal, al revisar las cámaras más tarde, descubrió la maniobra y no lo podían creer. El propio negocio subió el video a redes sociales, pidiendo ayuda para identificar a la mujer, con el mensaje:

“Esta señora fue a preguntar por varios anillos y cuando me distraje se lo metió a la boca. Al parecer se lo tragó porque siguió hablando bien.”

Hasta ahora, no hay reporte oficial de que se haya presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero la grabación ya generó una avalancha de comentarios: unos burlándose, otros indignados, y algunos preguntándose cómo piensa recuperar el anillo.

Mientras tanto, los joyeros del lugar están más alerta que nunca y recomiendan no perder de vista a ningún cliente.