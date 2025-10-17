Llegó Barbie «La Llorona», una edición especial por día de muertos

¡Atención, coleccionistas y amantes del misticismo! Mattel volvió a hacerlo, y esta vez nos dejó con la piel chinita.

La compañía detrás de la muñeca más famosa del mundo acaba de lanzar una edición que mezcla la elegancia de Barbie con una de las leyendas más escalofriantes del folclore mexicano: “La Llorona”.

Sí, leíste bien. Barbie “La Llorona” llega como parte de la línea Barbie Signature Día de Muertos 2025, una colección que cada año rinde homenaje a nuestras tradiciones… pero esta vez con un giro oscuro y espectacular.

La muñeca luce un vestido de encaje blanco con fondo azul, que brilla entre capas y detalles que parecen salidos de una película de terror gótico. Lleva mangas largas, manos decoradas con un diseño esquelético, y sostiene una vela como si buscara a sus hijos perdidos bajo la luna.

Su rostro, digno de altar, combina el maquillaje tradicional de catrina en tonos blanco, azul y morado, con lágrimas pintadas que le dan ese aire triste y fantasmal que todos reconocemos de la leyenda. Y para coronar su look: rosas negras, un velo de encaje y una larga cabellera oscura que cae con dramatismo.

¿Cuánto cuesta Barbie “La Llorona”?

La preventa inició el 14 de octubre con un precio de $2,999 pesos. Está disponible en Palacio de Hierro, Mattel Creations, Amazon, y otras plataformas oficiales.

Debido a la alta demanda, Mattel abrió un registro especial en su sitio web para avisar a los fans en cuanto haya más unidades disponibles… porque, claro, se agotó casi al instante.

Una tradición que sigue viva

Esta versión se suma a la colección Barbie Día de Muertos 2025, que ya había sorprendido en septiembre con una pareja de edición limitada: Barbie con un vestido inspirado en la flor de cempasúchil, lleno de detalles naranjas, amarillos y rosas, y Ken vestido de charro con un maquillaje de esqueleto y bordados florales.

Mattel vuelve a demostrar que sabe cómo conectar con las emociones, combinando el arte, la nostalgia y la cultura mexicana en una sola figura.

Así que ya lo sabes: si escuchas un “¡Ay, mis hijos!” desde tu vitrina, no corras… quizá solo sea tu Barbie “La Llorona” estrenando su altar.

Por si te interesa, esta es la página Matell México