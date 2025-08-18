El discurso de austeridad y soberanía nacional del lopezobradorismo vuelve a chocar con la realidad. La prensa española y mexicana reveló que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca mudarse a La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid, y además solicitar la nacionalidad española.

La zona, conocida por sus mansiones de lujo valuadas entre 29 y más de 400 millones de pesos, es hogar de futbolistas del Real Madrid, artistas internacionales y empresarios de élite. Un escenario difícil de conciliar con la narrativa de “vivir en la justa medianía” y la austeridad republicana.

El hecho se vuelve todavía más irónico al recordar que, en 2019, López Obrador envió una carta al rey de España exigiendo disculpas por la Conquista de México. Hoy, años después, su esposa no solo se instala en el corazón del privilegio español, sino que busca ser ciudadana de ese mismo país.

Beatriz publicó un comunicado en X, el cual llamó «un mensajito», en el que dice que no se ha ido a España y desmiente a los medios españoles y mexicanos:

¿Será cierto? ¿De dónde sacaron la información los medios para afirmar esto?

La defensa oficial: Luisa María Alcalde entra en escena

Ante la indignación y las críticas, la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, salió en defensa de Gutiérrez Müller. Aseguró que “no hay nada de malo” en que busque vivir en España y calificó la polémica como un intento de desinformar y atacar políticamente.

Pero esta defensa levanta más preguntas que respuestas:

¿Por qué el gobierno, que enarbola la austeridad como bandera, justifica que su círculo íntimo viva en la opulencia?

¿Dónde queda la coherencia cuando se pide dignidad frente a España, pero se corre a buscar su nacionalidad?

¿Cómo puede exigirse sacrificio a la población mientras se opta por mansiones y lujos en el extranjero?

Si es que este plan es verídico, es un doble discurso evidente

El motivo de la mudanza sería la educación universitaria de Jesús Ernesto, hijo de López Obrador. Sin embargo, el contraste es brutal: austeridad para el pueblo, privilegios para la élite del poder.

La defensa de Alcalde no apaga la indignación: para muchos, solo confirma la impunidad y los privilegios de los allegados al expresidente.