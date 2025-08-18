lunes, agosto 18, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Los lujos de Andy López Beltrán en Tokio: cenas de 47 mil y hotel de élite

Noticias
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
1 min.read
Andy L B

Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, afirmó en una carta pública que había viajado a Tokio tras “extenuantes jornadas de trabajo” y que cada noche en el hotel The Okura Tokyo costó solo 7,500 pesos, incluyendo desayuno. Pero ese mensaje carece de honestidad.

Facturas obtenidas por Aristegui Noticias revelan que, entre el 15 y el 28 de julio, el monto real de su estancia ascendió a 177,067 pesos. Los cargos incluyen hospedaje, minibar, spa, lavandería, y lo más llamativo: cenas de lujos imposibles de justificar en plena austeridad republicana.

Especialmente fuerte fue la cuenta en Sazanka, restaurante Teppanyaki del hotel, donde pagó 47,627 pesos en una sola cena —casi el doble del salario quincenal de un secretario del Comité Ejecutivo de Morena.

Claudia Sheinbaum, defensora pública de la «justa medianía», enfatizó en su conferencia que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”. Pero mientras se señala a la derecha por desigualdad, aquí se exhibe un lujo que no refleja modestia alguna.

ConceptoCantidad (MXN)Detalles adicionales
Hospedaje (7 días)$63,057Del 15 al 21 de julio
Hospedaje y servicios extras$114,164Del 22 al 28 de julio; incluye spa y minibar
Cena en Sazanka (más cara)$47,627Restaurante Teppanyaki dentro del hotel
Cena en Yamazato$9,371Cocina tradicional japonesa
Consumo en Orchid & Orchid Bar$3,240Varios días, cocteles u otros consumos
Lavandería$4,504Servicios de limpieza durante la estancia
Spa (wellness)$3,884Paquete de fitness & spa
Total estimado en 14 días$177,067Gastos oficiales registrados

Artículo anterior
Retienen a Miss Guerrero por portación de arma en Acapulco; deja un escenario inquietante
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.