Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, afirmó en una carta pública que había viajado a Tokio tras “extenuantes jornadas de trabajo” y que cada noche en el hotel The Okura Tokyo costó solo 7,500 pesos, incluyendo desayuno. Pero ese mensaje carece de honestidad.

Facturas obtenidas por Aristegui Noticias revelan que, entre el 15 y el 28 de julio, el monto real de su estancia ascendió a 177,067 pesos. Los cargos incluyen hospedaje, minibar, spa, lavandería, y lo más llamativo: cenas de lujos imposibles de justificar en plena austeridad republicana.

Especialmente fuerte fue la cuenta en Sazanka, restaurante Teppanyaki del hotel, donde pagó 47,627 pesos en una sola cena —casi el doble del salario quincenal de un secretario del Comité Ejecutivo de Morena.

Claudia Sheinbaum, defensora pública de la «justa medianía», enfatizó en su conferencia que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”. Pero mientras se señala a la derecha por desigualdad, aquí se exhibe un lujo que no refleja modestia alguna.