La polémica en torno a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, crece día con día tras revelarse que planea mudarse a La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos y caros de Madrid.

El contraste con el discurso de austeridad republicana que caracterizó al sexenio de López Obrador no podría ser más escandaloso. Mientras en México se recortaban programas, becas y apoyos bajo la bandera de la “honestidad y el ahorro”, la familia presidencial apunta ahora hacia una vida en una de las zonas residenciales más lujosas de Europa.

Vivir en La Moraleja: el lujo al que aspira Müller

De acuerdo con datos de portales inmobiliarios españoles, el precio promedio por metro cuadrado en La Moraleja ronda los 6,682 euros, equivalentes a 137,000 pesos mexicanos por metro cuadrado. En otras zonas de Madrid de igual prestigio, como Recoletos (215,000 MXN/m²) o Jerónimos (262,000 MXN/m²), los precios son incluso más altos.

Para ponerlo en contexto, una vivienda de 200 m² en La Moraleja costaría alrededor de 27 millones de pesos. Un gasto imposible de justificar bajo el discurso de “vivir en la justa medianía republicana”.

Precio por metro cuadrado (compra de vivienda) — Madrid

Barrio (Categoria) Precio €/m² Convertido a MXN/m² La Moraleja (lujo) 6,682 € 137,081 MXN/m² Recoletos (Salamanca elite) 10,520 € 215,560 MXN/m² Jerónimos (Retiro elite) 12,829 € 262,970 MXN/m² Moratalaz (media accesible) 3,218 € 65,969 MXN/m² Rivas-Vaciamadrid (media baja) 2,430 € 49,815 MXN/m² Barajas (media baja) 4,125 € 84,563 MXN/m²

Equivalencia en Ciudad de México

Madrid (mxn/m²) Zona equivalente en CDMX Características similares ~215–263 k MXN/m² Polanco / Lomas de Chapultepec Barrios elite, inaccesibles ~137 k MXN/m² Santa Fe / Bosques de las Lomas Zonas muy caras pero no elite absoluto ~66–85 k MXN/m² Condesa / Del Valle Clase media-alta, accesible relativa ~50 k MXN/m² Coyoacán / Narvarte Clase media; medianamente asequible en CDMX

La incongruencia

Durante su mandato, López Obrador no sólo pregonó la austeridad, sino que incluso llegó a enviar una carta al rey de España exigiendo disculpas por la Conquista, en un gesto de confrontación política con ese país. Hoy, sin embargo, su esposa no sólo busca residencia en España, sino que lo haría en la zona donde residen empresarios, artistas y políticos de altísimo poder adquisitivo.

El contraste es demoledor: