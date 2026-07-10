Alejandro Álvarez Puga, detenido en Cancún

El cuñado de la conductora fue aprehendido la noche de este jueves (09-07-2026) en una zona exclusiva de Quintana Roo

Alejandro Mario Álvarez Puga ha sido aprehendido la noche de este jueves (09-07-2026) en Cancún, Quintana Roo, según consta en el Registro Nacional de Detenciones. Probablemente fue arrestado en relación con la situación legal de su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga, y su cuñada, Inés Gómez Mont.

Para las autoridades, Alejandro Álvarez Puga fue uno de los hombres clave en las operaciones financieras de su hermano. Tanto Gómez Mont como Álvarez Puga son buscados por delincuencia organizada, peculado, malversación y defraudación fiscal. Hasta el momento se desconoce el paradero de ambos.

El esposo de la presentadora fue detenido en Estados Unidos en octubre pasado. El Gobierno de México ha informado que buscará su extradición para, aseguran, combatir la impunidad. Reportes de Univisión indican que el motivo del arresto no estuvo relacionado con las acusaciones que pesan en México sino porque su estancia en los EEUU era irregular.